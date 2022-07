Brand im Kreis Wolfenbüttel – Nachbarn retten Menschen

Am Sonntag kam es gegen 8.30 Uhr in Hornburg zu einem Brand. Nachbarn reagierten sehr umsichtig und stellten eine Leiter ans Fenster, so dass ein Hausbewohner sich retten konnte. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Bei einem Brand in Hornburg ist am Sonntagmorgen ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Das ist wohl vor allem der umsichtigen Reaktion der Nachbarn zu verdanken.

Gegen 8.30 Uhr kam es in der Cammerer Straße in Hornburg aus bisher ungeklärter Ursache zu einem gefährlichen Wohnungsbrand. Flammen und starker Rauch versperrten dabei einem Hausbewohner den Weg nach draußen. Nachdem die Nachbarn den Notruf gewählt hatten, stellten sie aber sofort eine Leiter an das Fenster, so dass der Mann sich in Sicherheit bringen konnte.

Feuer in Hornburg – Mann erleidet Rauchvergiftung

Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Fenster, wie Peter Bartels, stellvertretender Gemeindebrandmeister, berichtet. Der Rettungsdienst versorgte den Mann. Rettungshubschrauber Christoph 30 war ebenfalls im Einsatz. Der Mann erlitt eine Rauchvergiftung und wurde nach Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte forderten sicherheitshalber die Drehleiter der Stadtfeuerwehr Wolfenbüttel nach. Ein Drehleitereinsatz war jedoch nicht mehr erforderlich. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Hornburg, Schladen und Gielde konnten den Brand von innen und außen mit zwei C-Rohren relativ schnell löschen.

