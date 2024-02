Braunschweig. Der Kader der American Footballer der Braunschweig Lions für die Saison 2024 nimmt immer mehr Gestalt an.

Die wichtigsten Baustellen haben die Braunschweig Lions mit ihren vier US-Importspielern bereits geschlossen. Top-Passempfänger Luc Meacham kehrt zurück, mit Lamar Jordan hat der Klub einen extrem interessanten neuen Quarterback verpflichtet. Und für die Defensive kommen mit Brock Carter und Felix King zwei jüngere, talentierte Spieler. Doch auch insgesamt nimmt das Aufgebot des deutschen Rekordmeisters im American Football weiter Form an. Mit Eugene Asiedu und Samuel Owusu kehren zwei Spieler aus dem Vorjahres-Kader zurück, die vor allem den neuen Lions-Spielmacher bestmöglich beschützen sollen - aber nicht nur das.

Denn beide Spieler sind Allrounder, die sowohl nicht zwangsläufig nur in der Offense, sondern auch in der Defense Line zum Einsatz kommen könnten, diese Option halten sie sich in Braunschweig bewusst offen. Owusu, der weiter die Nummer 75 tragen wird, ist erst 21 Jahre alt, 1,94 Meter groß und 130 Kilogramm schwer. Er kommt aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer Panther, war in 2023 in acht Partien auf dem Feld und kam auf zwei Tackles.

Auch Eugene Asiedu spielt auch in der Saison 2024 für die Braunschweig Lions. © oh | Braunschweig Lions

Auch Asiedu (Nummer 77) kehrt aus dem Westen nach Braunschweig zurück. Der 24-Jährige spielte in der Jugend in Paderborn, wechselte 2022 nach Düsseldorf und in die German Football League. Die Lions-Bilanz des 1,93 m und 128 kg schweren Spielers aus dem Vorjahr: zwölf Spiele und zwei Tackles.

In den kommenden Tagen und Wochen dürften die Lions dann auch die letzten noch offenen Stellen im Kader bekanntgeben. Die Saison in der German Football League startet für die Löwenstädter mit einem Auswärtsspiel am 11. Mai (16 Uhr) bei den Kiel Baltic Hurricanes. Anfang April beginnt die Vorbereitung unter Cheftrainer Troy Tomlin mit dem gesamten Team.