Braunschweig. Traumstart ins Wochenende für die Fans der Braunschweig Lions: Football-Star Luc Meacham bleibt! Hier spricht der „Ami“ im Interview.

Diese Nachricht wird die Fans der Braunschweig Lions in Ekstase versetzen und die Gegner in der German Football League (GFL) zum Erschaudern bringen: Headcoach Troy Tomlin ist es gelungen, Luc Meacham zurückzuholen. Der US-Amerikaner war als Wide Receiver (Passempfänger) vergangene Saison einer der Stars im Team und in der Liga. Am Freitagabend meldete der Klub, dass der 1,85 Meter große und 96 Kilogramm schwere Modellathlet für ein weiteres Jahr in der Löwenstadt unterschrieben hat. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der 31-jährige Ex-Marine-Soldat über die Gründe, seine Liebe zum Team, seinen neuen Quarterback und das unverändert große Ziel.