Braunschweig. Der 24 Jahre alte Defense Back verstärkt in der American-Football-Saison 2024 die Verteidigung der Braunschweig Lions.

Nachdem die Braunschweig Lions in dieser Woche mit dem finnischen Linebacker Taavi Aronpää den ersten externen Neuzugang bekanntgegeben haben, geht es jetzt Schlag auf Schlag: Mit dem 24 Jahre alten Defense Back Felix King steht nun auch der erste US-Import der American Footballer aus der Löwenstadt fest.

King, der aus Chicago stammt, spielte zuletzt an der Grand View University in der NAIA Football National Championship, mit den Vikings verpasste er in seinem ersten Jahr 2021 nur knapp die Meisterschaft, sein Team unterlag im Finale den Morningside Mustangs mit 28:38. Für Grand View kam der Passverteidiger in zwei Spielzeiten auf 67 Tackles, sechs Interceptions sowie 15 abgewehrte Pässe.

Felix King: Dave Likins hebt seine Vielseitigkeit hervor

Zur Saison 2023 versuchte King bei den Profis in den USA Fuß zu fassen. Ein Grund, warum es nicht für die NFL und auch nicht für die Arena Football League (hier unterschrieb King für 2024 bei den Albany Firebirds) reichte, könnte seine Größe sein; für einen Defense Back ist er mit 1,75 Metern und 82 Kilogramm im Verhältnis recht klein.

Felix King hatte zuletzt auch eine Position im Trainerstab der Grand View University. © FMN/oh | Grand View University

Der 24-Jährige machte sich in Europa auf die Suche, trat selbst mit den Lions in Kontakt – und überzeugte Cheftrainer Troy Tomlin und Dave Likins. Der Defensivkoordinator sagt: „Felix ist talentiert, sehr schnell, und er kann sowohl Cornerback als auch Safety spielen. Er wird ein guter Spieler sein, und auch menschlich passt es, was uns immer wichtig ist.“

Die Braunschweiger setzen bei ihrem ersten US-Import für die kommende Saison nicht nur auf dessen Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch daneben. Zuletzt hatte er einen Posten im Trainerstab der Vikings und assistierte dort bei den Defense Backs. Die Lions bescheinigen ihrem Zugang einen „hohen Football-IQ und Spielverständnis“.