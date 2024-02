Braunschweig. Braunschweigs Hendrik Scharnbacher ist vor der Super-Bowl-Übertragung bei der American-Ice-Football-Premiere bei RTL zu sehen.

Es soll eine im wahrsten Sinne des Wortes coole Pre-Game-Party vor der Super-Bowl-Übertragung werden: Privatsender RTL überträgt am Sonntag (20.15 Uhr) aus der Mannheimer SAP-Arena seine American-Ice-Football-Premiere. Rund 30 Promis sind dabei, darunter Turn-Star Fabian Hambüchen, der aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannte Schauspieler Jörn Schlönvoigt oder der frühere Bloodhound-Gang-Bassist „Evil“ Jared Hasselhoff. Mittendrin in dem Spektakel: Quarterback Hendrik Scharnbacher von den Braunschweig Lions.

Ist der frühere Bloodhound-Gang-Bassist „Evil“ Jared Hasselhoff (hier 2009 bei einem Konzert in Duisburg) auch der geborene Passempfänger? Das wird sich am Sonntag bei RTL zeigen, wenn aus Mannheim die Premiere im „American Ice Football“ an den Start geht. © WR | TASSIDIS, Konstantin

Scharnbacher führt das Team der „Eastside Ossies“ aufs Eis, es ist eine von vier Mannschaften, die um den Sieg bei der Gaudi-Veranstaltung spielen werden. Mit in seinem Team: ehemalige Sportgrößen wie Kevin Kuske (Bob-Anschieber), Phillip Boy (Kunstturnen), die Schauspieler Felix van Deventer, Jörn Schlönvoigt, Eric Stehfest und Lars Pape sowie auch „Evil“ Jared.

Scharnbachers Ice-Football-Team: Wir haben einen super Mix

Der Lions-Quarterback sagt: „Ich denke, mit ,Evil‘ Jared und Kevin Kuske habe ich die perfekten Receiver und mit Phillip Boy auch einen schnellen Spieler. Es sieht so aus, als hätten wir einen super Mix erwischt - ich freue mich einfach darauf.“ Scharnbacher hat sich als Spielmacher des Teams natürlich einen Plan für das Angriffsspiel zurechtgelegt, mit dem er auf dem glatten Untergrund zum Erfolg kommen möchte: „Schnelle Richtungswechsel oder Stopp-Routen sind schwierig, in meinem Playbook habe ich darauf geachtet, dass es einfache Routen sind und der Fokus darauf liegt, sich schnell freizulaufen.“

Auch der frühere Bob-Anschieber Kevin Kuske gehört zum Team von Lions-Quarterback Hendrik Scharnbacher. © dpa | Fredrik von Erichsen

Mit seinem gesamten Team steht Scharnbacher erst am Samstag bei der Generalprobe auf dem Eis. Aber einen guten Eindruck hat er schon bei einem Testlauf im Januar bekommen. Er sagt mit Blick auf die Ice-Football-Premiere in Bowlingschuhen und Eishockey-Montur: „Es macht wirklich viel Spaß. Und durch die Eishockey-Ausrüstung bekommt man auch nicht direkt blaue Flecken, wenn man sich mal hinlegen sollte.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von RTL Deutschland (@rtl_de) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Moderiert wird die Show von Elton, Kommentator ist Frank Buschmann. Im Anschluss an „American Ice Football“ gibt‘s mit den erwarteten 10.000 Fans in Mannheim noch das wohl größte Public Viewing Deutschlands für den Super Bowls in Las Vegas. Dort treffen in der Nacht zu Montag von 0.30 Uhr an Titelverteidiger Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers.

Mehr zu den Braunschweig Lions: