Braunschweig. NFL-Super-Bowl: Mahomes und McCaffrey im Fokus. Alle Informationen, was die Lions sagen und wo das Spiel in Braunschweig gezeigt wird.

Der Super Bowl, das Finale der American Football-Liga NFL, ist das Sportereignis, das weltweit die Massen elektrisiert. Die Kansas City Chiefs spielen im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers um die begehrte Vince-Lombardi-Trophy. Die 49ers wollen den 3,5 Kilogramm schweren und 55 Zentimeter großen Siegerpokal zum sechsten Mal gewinnen, Titelverteidiger Chiefs zum dritten Mal. Worum geht’s? Wer sind die Stars? Was würde ein Ticket kosten, wo kann ich in Braunschweig gucken? Und wie tippen die Football-Experten der Lions das Highlight? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Sportereignis des Jahres.