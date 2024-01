Braunschweig. Spielmacher Hendrik Scharnbacher vom Football-Erstligisten Braunschweig Lions macht bei RTL-Promi-TV-Show American Ice Football mit.

Wenn das aus regionaler Sicht keine geile Einstimmung auf den anschließend folgenden diesjährigen Superbowl, das Endspiel der US-Profi-Liga NFL, ist: Hendrik Scharnbacher vertritt die Braunschweig Lions am Sonntag, 11. Februar (Beginn 20.15 Uhr), bei der RTL-TV-Show American Ice Football. Der Backup-Quarterback des GFL-Teams zeigt in der von Kultmoderator Elton präsentierten und von Stefan Raab produzierten Live-Sendung mit 30 Promis sein Können in Bowlingschuhen auf dem Eis der Mannheimer SAP-Arena. „Ich freue mich riesig darauf“, sagt der 22-Jährige mit Blick auf die Gaudi.