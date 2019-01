Eintracht-Spieler und Innenverteidiger Nick Otto wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis zum Saisonende zur U23 des FC St. Pauli.

Das teilt Eintracht Braunschweig am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. In der aktuellen Spielzeit kam der Verteidiger in elf Partien für die U23 der Blau-Gelben in der Oberliga Niedersachsen zum Einsatz.