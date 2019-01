„18 Jahre bei Eintracht sind eine Hausnummer“

Einen großen Abschied gibt es nicht. Eher still und heimlich geht bei Eintracht Braunschweig in diesen Tagen die Zeit von Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt zu Ende. Mehr als 18 Jahre war der 49-Jährige bei den Löwen, zehneinhalb davon als Chef der Kapitalgesellschaft. Von daher nahm Voigt am...