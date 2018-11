Eintracht geht in Bestbesetzung ins Duell gegen Uerdingen

Schlechte Zeiten für „Kiebitze“. Gleich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag erschien auf dem Trainingsplan der Eintracht an allen drei Tagen der Zusatz „nicht öffentlich“. Liegt da was Außergewöhnliches in der Luft beim Fußball-Drittligisten? Nichts, sagt Löwen-Coach Andre Schubert, vorige Woche...