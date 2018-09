Keine Disziplin: Eintracht Braunschweig schickt Canbaz in die U23

Aus disziplinarischen Gründen - so heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten Eintracht Braunschweig - wird Flügelspieler Ahmet Canbaz mit sofortiger Wirkung aus dem Profikader gestrichen. Bis auf Weiteres nimmt der 20-Jährige am Trainings- und Spielbetrieb der U23 der Blau-Gelben in der Oberliga teilnehmen.

„Profihaftes Verhalten vermissen lassen“

Was genau sich Canbaz zu Schulden kommen ließ, verrät der Verein in der Stellungnahme nicht. Trainer Henrik Pedersen wird aber wie folgt zitiert: „Keiner ist größer als der Verein und die Mannschaft. Ahmet hat im Nachgang des Heimspiels gegen den FC Carl Zeiss Jena ein profihaftes Verhalten sowie einen respektvollen Umgang vermissen lassen, das können und werden wir nicht zulassen. Auch wenn er noch ein junger und unerfahrener Spieler ist.“

Wann Canbaz in den Drittligakader zurückkehren wird, steht noch nicht fest. „Die Tür ist für Ahmet immer offen. Er bestimmt diesen Zeitpunkt durch sein Verhalten selbst. Wir lassen grundsätzlich keinen Spieler fallen, wenn er Fehler begangen hat. Aber manchmal ist ein deutliches Signal nötig, um sich selbst zu reflektieren.“

In der laufenden Saison kam Ahmet Canbaz bislang auf drei Kurzeinsätze in der 3. Liga. feu