Salzgitter. Von Theater und Kabarett über eine Hochzeitsmesse bis hin zu den Gods of Folk - das alles findet in Salzgitter am Wochenende statt.

Salzgitter ist am nächsten Wochenende im Hochzeitsfieber. Denn im Peak-Hotel in Lichtenberg findet die allererste „Lovestory“- Hochzeitsmesse in Salzgitter statt. Abgerundet wird die Messe mit einer großen Feier im Anschluss. Die Stahlstadt bietet aber nicht nur Events für Heiratswillige am Wochenende, sondern auch für Feierwütige. Nämlich mit Irish Folk. Aber auch Theater- und Kabarettfans kommen dieses Wochenende wieder auf ihre Kosten. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es hier.

„Gefährlich ehrlich“ mit Michael Eller in Gebhardshagen

Wäre die Welt nicht viel schöner, wenn wir alle immer ganz ehrlich wären? „Um Gottes willen - nein“, sagt der Kabarettist Michael Eller. Ein gewisses Maß an Unwahrheit sichere unser soziales Überleben. Das neue Programm des Komikers Michael Eller gibt bizarre Tipps, wie man sich erfolgreich durch schwierige Situationen flunkert und zeigt, oft auf absurde und komische Weise, wohin uns absolute Ehrlichkeit führen würde. Und so viel ist sicher - es wäre kein Picknick auf der Blumenwiese. Selbstironisch, schadenfroh, messerscharf und teilweise brutal ehrlich tänzelt der mehrfach ausgezeichnete Künstler über die Klippen menschlicher Fehlbarkeit und will seinem Publikum mit vollem Einsatz und dem Messer zwischen den Zähnen eine unvergessliche Comedyshow zum Mitlachen und Nachdenken bescheren.

Eller tritt am Sonntag, 28. Januar, im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg in Gebhardshagen auf. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Karten für die Show kosten im Vorverkauf 18 und an der Abendkasse 20 Euro. Sie können direkt beim Veranstalter unter: wopie-veranstaltungen@t-online.de oder telefonisch unter der (05341) 32418 erworben werden.

Irish Folk in der Wasserburg Gebhardshagen



Am Samstag, 27. Januar, ist außerdem die Irish Folk Band „Bad Penny“ aus Rostock im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg Gebhardshagen zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf 15 und an der Abendkasse 18 Euro. Auch hier können die Karten direkt über den Veranstalter per Mail: wopie-veranstaltungen@t-online.de oder telefonisch unter der (05341) 32418 bestellt werden.

Die lieben Eltern - Komödie wird in Salzgitter-Bad aufgeführt

Für Comedyfans wird Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, die Komödie „Die lieben Eltern“ in der Aula des Gymnasiums in Salzgitter-Bad aufgeführt. Die Preise für das Gastspiel der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig variieren zwischen 16 und 20 Euro. Tickets der Kategorie 1 sind laut Kulturkreis, der die Aufführung veranstaltet, bereits ausverkauft.

Szenenfoto aus „Die lieben Eltern“. Mit diesem Stück ist die Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig am Wochenende in Salzgitter-Bad zu Gast. © Komödie am Altstadtmarkt | Dominique Leppin

Aber worum geht es in dem Stück überhaupt? Pierre, Jules und Louise lieben sich und ihre Eltern über alles. Zwar könnte das Geschwister-Trio unterschiedlicher kaum sein, aber das gemeinsame Zuhause verbindet und vereint sie eben auf besondere Art und Weise. Als die Eltern Vincent und Jeanne ihre längst erwachsenen Kinder bitten, dringend zu ihnen zu kommen, weil sie ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen haben, eilen die drei verstört herbei. Sie haben schlimme Befürchtungen! Kurzerhand hecken die Geschwister sogar Mordpläne aus, um den Eltern einen vermeintlichen, langen Leidens- und Sterbeweg zu ersparen.

Aber das Schlimmste tritt wohl nicht ein - zumindest nicht sofort. Die lieben Eltern haben nämlich den Jackpot im Lotto geknackt. Doch die scheinbar wunderbaren Neu­igkeiten lassen die schöne Familieneinheit bröckeln. Statt Reichtum im Überfluss für alle Familienmitglieder – allen voran natürlich für die lieben „Kleinen“ – haben Vincent und Jeanne ganz andere Pläne. Und diese schmecken ihren Kindern so gar nicht.

Erste „Lovestory“-Hochzeitsmesse findet in Lichtenberg statt

Im Lichtenberger Peak-Hotel beginnt am Samstag, 27. Januar, die allererste „Lovestry“- Hochzeitsmesse in Salzgitter. Unter dem Motto „Sei zu Gast auf deiner eigenen Hochzeit“ biete diese Messe Brautpaaren die Möglichkeit, ihre zukünftigen Hochzeitsdienstleister zu treffen. Die Hochzeitsmesse richtet sich laut Peak-Hotel an Paare, die Wert auf eine individuelle und persönliche Gestaltung ihres besonderen Tages legen.

Vom Herrenausstatter und Brautmodengeschäft bis hin zu Traurednern und Deko – die Messe biete alles, um den Hochzeitstag nach eigenen Wünschen zu gestalten. „Wir haben die Lovestory Hochzeitsmesse ins Leben gerufen, um Paaren eine Plattform zu bieten, auf der sie in entspannter und persönlicher Atmosphäre alle Aspekte ihrer Hochzeit planen können“, erklärt Mareike Rathmann von der Hochzeitswerkstatt Braunschweig, eine der Organisatorinnen der Messe. Neben der Gelegenheit, mit den Ausstellern persönliche Gespräche zu führen, können die Besucher auch einen Blick in die Hotelzimmer werfen, den Festsaal und das Kaminzimmer, sowie die verschiedenen Außenbereiche des Hotels besichtigen.

Tickets und weitere Informationen sind auf der Internetseite des Peak-Hotels unter: https://peak-hotel.de/hochzeitsmesse-lovestory erhältlich. Los geht es am Samstag, 27. Januar, um 11 Uhr. Im Anschluss findet dort außerdem die „After-Wedding-Fair-Party“ statt.

