Salzgitter. Die Saison ist längst eröffnet, langsam machen sich die Narren auch in Salzgitter bereit für ihre großen Auftritte. Hier wird gefeiert.

Narren aufgepasst: Nicht nur in Braunschweig wird groß Karneval gefeiert. Auch in Salzgitter gibt es einige Veranstaltungen. Hier kommt ein Überblick:

Der Elber Carnevalsverein bittet zu gleich zwei Prunksitzungen

Der Elber Carnevalsverein zum Beispiel hat in den nächsten Wochen ein umfangreiches Programm zu bieten. Los geht es am Freitag, 2. Februar, mit der Prunksitzung „Ladies Night“. Achtung: Männer sind hier ausdrücklich willkommen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20.11 Uhr. Tickets zu je 15 Euro gibt es per Mail an tickets@ecv-grosselbe.de

Nicht einmal 48 Stunden hat es nach Angaben des Vereins gedauert, bis die Prunksitzung am Samstag, 3. Februar, ausverkauft war. Einlass für glückliche Kartenbesitzer ist um 18 Uhr, Beginn um 19.11 Uhr. Beide Prunksitzungen finden übrigens in der Traube in Burgdorf statt. Am Sonntag, 4. Februar, steigt dann der Kinderkarneval in der Turnhalle in Elbe. Einlass ist von 14 Uhr an, los geht es um 15.11 Uhr.

Amtierendes Prinzenpaar der Session 2023/2024 sind übrigens Prinz Frederik I. und Prinzessin Lara I. Der Elber Carnevalsverein hat einige Tanzgruppen zu bieten: das Männerballett „Ladyboyz“, die Tanzmariechen, das sind die ganz jungen Nachwuchsnarren, die Gardeteens, die Damengarde „Rot-Weiß-Funken“, die Frauenshowtanzgruppe „No Name“, die Sketchgruppe „Sexy Garnelen“. Büttenredner sind Erwin vom Berg und Anette. Auch eine Gesangsgruppe bietet der Verein, nämlich die „Resterampe“. Bei den Veranstaltungen treten aber stets auch Gruppen befreundeter Vereine auf - und umgekehrt.

Das Peak-Hotel in Lichtenberg lädt zur großen Karnevals-Party ein

Das Peak-Hotel neben der Burgruine Lichtenberg lädt ebenfalls zur Karnevals-Party mit Büttenredner ein. Die Party startet am Samstag, 10. Februar, 21 Uhr. Ein DJ legt Karnevals-Beats auf, mit Hits aus den 80ern, 90ern und natürlich mit den Hits von heute. Es gibt zudem eine Cocktailbar, Campari-Lounge und ein Foodtruck versorgt die Partygäste. Der Dresscode ist individuell, gern passend zum Karneval. Kostüme sind jedoch kein „absolutes Muss“. Im Vorverkauf kosten die Tickets bis zum 29. Januar 15 Euro, anschließend 20 Euro.

Es fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht? Melden Sie sich gern per Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de Wir ergänzen die Liste gern.

