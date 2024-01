Salzgitter. Diese hochkarätigen Stars aus Comedy und Musik kommen nach Salzgitter. Ändert sich mit dem neuen Namen auch das Konzept des Festivals?

Musik- und Comedyfans in Salzgitter haben sich vielleicht schon gefragt, was dieses Jahr aus dem beliebten „Zeltival“ im Stadtpark von Lebenstedt geworden ist. Keine Sorge, es ist nicht abgesagt, sondern findet, wie schon im Vorjahr, statt. Nur diesmal unter neuem Namen: Festival im Park. Auch dieses Jahr ist die Salzgitteraner Konzertagentur Piekert der Veranstalter und gibt Auskunft zu den Top-Acts, zum Vorverkauf und zum neuen Festivalnamen.

Festival im Park: Warum Mirja Boes nach Salzgitter kommt

Das Festival im Park soll weiterhin mit großen Namen der Comedy- und Musikszene glänzen. So konnte die Konzertagentur beispielsweise die deutschlandweit bekannte Komikerin Mirja Boes mit ihrem Programm „Arschbombe Olé!“ für sich gewinnen. Projektleiterin Julia Stoltze sagt: „Das ist ein großes Highlight für unsere Besucher. Es ist schön, so einen großen Namen nach Salzgitter holen zu können.“ Die Agentur habe schon einmal mit Boes zusammengearbeitet und daher eine Grundlage, um sie erneut zu engagieren. Aber auch Horst Ebers und das Kabarettduo „Tresenlesen“ treten diesen Sommer im Lebenstedter Stadtpark auf.

Mirja Boes tritt mit ihrem Programm „Arschbombe Olé!“ beim diesjährigen Festival im Park in Salzgitter auf. © Public Entertainment AG | Lars Laion

Stoltze persönlich freut sich als Rockfan am meisten auf das Konzert „Day of the Dead Rockstars“ am Samstag, 1. Juni. Diese Show soll unsterbliche Songs aus fünf Jahrzehnten Rockgeschichte auferstehen lassen. Das Konzept dahinter: Die Besucher des Festivals sollen den verstorbenen Künstlern in Anlehnung an den mexikanischen Tag der Toten nicht mit Trauer und Trübsal, sondern mit Tanz, Spaß und Freude Tribut zollen. Es gilt nur eine Regel: Auf der Playlist der Band stehen ausschließlich Songs von bereits verstorbenen Rock-Legenden. Was sonst am Abend passiert, soll von Spielfreude und Publikumszuspruch diktiert werden.

Ticketverkauf für Festival im Park in Salzgitter bereits gestartet

Im Musikbereich bietet das Festival auch einige große Namen, wie die in der Region bekannte Band „Terry Hoax“ oder den Blues-, Soul und Rock-Sänger Andreas Kümmert. Live soll die Musikfans bei Kümmerts Konzerten eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt aus seinem kompletten Song-Repertoire erwarten, gespickt mit der ein oder anderen Interpretation bekannter Hits. Von „Simple Man“ bis hin zu neuen Rock&Roll Nummern wie „Hard Times“ oder „Sweet Oblivion“.

Mittlerweile hat sich auch der Ticketverkauf laut Stoltze wieder verbessert. Besonders in den Krisenzeiten war das ein großes Problem für lokale Kulturschaffende. Stoltze sagt: „Die Zurückhaltung der Menschen legt sich langsam wieder. Wir merken, dass sie gern wieder herauskommen und eben auch Tickets kaufen.“ Die Ticketverkäufe haben sich laut Stoltze im vergangenen Jahr seit dem Sommer erholt. Sie sagt: „Da waren die Menschen noch sehr vorsichtig. Aber im Herbst und im Winter ist es besser geworden.“

Deshalb wurde das „Zeltival“ in Salzgitter zum Festival im Park umbenannt

Im Herbst wurde das als „Zeltival“ in Salzgitter bekannte Fest auch zum Festival im Park umbenannt. Der Hintergrund: Ein Veranstalter in Karlsruhe plant ebenfalls jedes Jahr ein Sommerfestival mit dem Namen „Zeltival“. Der hatte „aufgrund des langen Bestandschutzes gebeten, ob wir uns beim Namen umorientieren“, sagt Stoltze. Laut Veranstalter besteht das „Zeltival“ in Karlsruhe 2024 schon 40 Jahre. Die Konzertagentur Piekert hat diese Bitte auch als Chance gesehen. Projektleiterin Stoltze führt aus: „Wir überlegen, das ganze Fest im kommenden oder darauffolgenden Jahr zu erweitern und ein wenig größer zu gestalten. Somit machen wir den Sprung aus dem ‚Zeltival‘ raus.“ Was genau geplant ist, kann Stoltze allerdings noch nicht verraten.

Der Bekanntheit des Festivals habe der neue Name auch nicht geschadet. „Das Logo und die Aufmachung sind identisch geblieben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen das Festival im Park noch mit genau dieser Veranstaltung identifizieren können“, erklärt Stoltze.

Festival im Park: Konzept bleibt 2024 noch gleich

Dieses Jahr bleibt das Konzept allerdings noch wie in den vergangenen Jahren. Besucherinnen und Besucher können sich also erneut auf das große Zirkuszelt einstellen, das bis zu 500 Menschen fasst. Davor wird es auch wieder einen Biergarten im Grünen mit bis zu 300 Plätzen geben. Der steht auch Besuchern ohne Eintrittskarte offen.

Der Vorverkauf für alle Shows hat mittlerweile begonnen. Tickets gibt es im Internet beispielsweise über die Seite der Agentur: https://www.konzertagentur-piekert.de/ oder in der Flugbörse in Lebenstedt vor Ort. Preislich bewegen sich die Tickets laut Stoltze, wie vergangenes Jahr, bei um die 30 Euro pro Person. Je nach Veranstaltung kosten sie etwas weniger oder etwas mehr als 30 Euro.

