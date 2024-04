Salzgitter. Bei dem Verkehrsunfall zwischen Thiede und Lebenstedt ist ein Lkw einem Pkw aufgefahren. Die Polizei ermittelt.

Am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der A39 zwischen Thiede und Lebenstedt verletzt worden, berichtet die Polizei.

Aus noch unerklärlichen Gründen war ein Lkw in einen Pkw aufgefahren. Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, versorgten Rettungskräfte die Besitzerin des Pkws und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen der Autofahrerin kann die Polizei keine Angaben machen. Die Autobahn wurde voll gesperrt, der Einsatz dauerte rund 90 Minuten. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei.

