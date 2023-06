Fahrrad-Unfall in Salzgitter – Polizei sucht Verursacher

Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern in Salzgitter ist am Samstag einer der Beteiligten schwer verletzt worden. Der Verursacher des Unfalls ist flüchtig, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Laut den Beamten fuhr ein 61-Jähriger am Samstag gegen 19.10 Uhr auf der Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Suthwiesenstraße. Er hatte Vorfahrt, die ihm aber ein unbekannter Radler an der Schubertstraße nahm. Beide Radler stießen zusammen. Dabei stürzte der 61-Jährige und verletzte sich dabei derart an Kopf und Armen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Unfallfahrer auf grünem Damenfahrrad unterwegs

Der Verursacher des Unfalls flüchtete. Zeugen beschreiben ihn wie folgt: etwa 175-180 cm groß, braune Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt. Er war laut Aussagen von Zeigen auf einem grünen Damenrad unterwegs. Wer weitere Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0. red

