Wolfsburg: Mehrfach Feuer gelegt – Mann stellt sich der Polizei

Wolfsburg. Ein 22-Jähriger hat am Dienstag eingeräumt, in einem Restaurant, einer Wohnung und an einem Auto in Wolfsburg gezündelt zu haben.

Die Wolfsburger Polizei hat am Dienstag einen 22-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Dieser war gegen 5.15 Uhr auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße erschienen und hatte eingeräumt, Feuer in einem Restaurant in der Reislinger Straße gelegt zu haben.

Die Beamten schickten umgehend einen Streifenwagen zu dem Lokal. Dort bemerkten sie eine starke Rauchentwicklung im Innenraum. Die umgehend alarmierte Feuerwehr war binnen weniger Minuten vor Ort und löschte den Brand.

„Es ist der rechtzeitigen Brandentdeckung und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, erklärt ein Polizeisprecher, „denn über dem Restaurant befinden sich Wohnungen, deren Bewohner bei vollem Brandausbruch Opfer der Flammen hätten werden können.“

22-Jähriger gibt weitere Brandstiftungen zu – Wolfsburgs Polizei ermittelt

Außerdem gab der 22-Jährige zu, auch in einer Wohnung in der Reislinger Straße Feuer gelegt und darüber hinaus auch einen VW Touran in der Bebelstraße angezündet zu haben.

In besagter Straße fanden die Beamten den Touran vor, an dem zahlreiche Sachbeschädigungen begangen wurden – zudem wurde versucht, den Wagen in Brand zu setzen. In der beschriebenen Wohnung in der Reisliger Straße entdeckten die Einsatzkräfte Spuren, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuteten. Auch hier sei es „eher dem Zufall zu verdanken, dass kein offenes Feuer entstanden ist“.

Die Spezialisten der Polizei seien nun damit beschäftigt, die einzelnen Spuren zu sichern und zu prüfen, ob die Aussagen des 22 Jahre alten Beschuldigten den Tatsachen entsprechen. „Über eine Motivlage kann derzeit noch nichts gesagt werden.“ Die Ermittlungen dauerten an.

Mehr Nachrichten aus und für Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de