Edemissen. In Edemissen wurden bei einem Verkehrsunfall zwei Personen verletzt. In Wendeburg haben Unbekannte Werkzeug und Lebensmittel gestohlen.

In Edemissen kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall (Symbolbild).

Polizei Peine Unfall in Edemissen – Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Am Montag ist es in Edemissen zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer kollidierte dabei auf der Peiner Straße mit einem geparkten VW. Bei dem Zusammenstoß wurden der BMW-Fahrer und eine 91-jährige Frau, die in dem geparkten Wagen saß, verletzt, wie die Polizei Peine mitteilt.

Beide sind durch den Rettungsdienst behandelt worden. Die zum Teil schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 25.000 Euro.

Baustellen-Diebstahl in Wendeburg

Am vergangenen Wochenende haben sich unbekannte Täter Zugang zum Neubau eines Altenwohnheims in der Straße Meierholz in Wendeburg verschafft. Sie haben von der Baustelle Werkzeuge und Lebensmittel gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Edemissen unter (05176) 97648-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Peine:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de