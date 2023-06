Helmstedt. Ein brennender Schuhschrank hat am Sonntag in Helmstedt für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Gartenschlauch half zur ersten Brandbekämpfung.

Ein brennender Schuhschrank sorgte in Helmstedt am Sonntagmorgen für einen Feuerwehreinsatz.

Blaulicht Helmstedt Feuerwehreinsatz in Helmstedt: Schuhschrank geht in Flammen auf

Ein Schuhschrank in einem Wohngebäude hat in der der Mörikestraße in Helmstedt am Sonntagmorgen Feuer gefangen, wie die Ortsfeuerwehr berichte.

Den Angaben zufolge hielt ein Kamerad, der auf dem Weg zur Feuerwehr war, an und nahm erste Maßnahmen vor, als er die Rauchentwicklung auf dem Weg bemerkte. Er setzte einen Gartenschlauch zur ersten Brandbekämpfung ein. Es stellte sich heraus, dass in einem überdachten Anbau ein Schuhschrank brannte. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, der Einsatz dauerte zirka eine Stunde. Die Bewohner wurden durch die Feuerwehr geweckt, waren jedoch unverletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

