Polizei Salzgitter Am Autohof in Westerlinde: Mann gibt sich als Polizist aus

Ein bislang Unbekannter hat sich am Mittwoch in Westerlinde als Polizeibeamter ausgegeben. Der Mann sprach auf dem Lastwagen-Parkplatz des A39-Autohofs einen Lkw-Fahrer in seinem Führerhaus an – und verlangte das Aushändigen persönlicher Dinge.

Nachdem der Fahrer dies verweigerte, flüchtete der Täter mit einem blauen Mercedes. Die Salzgitteraner Polizei rät in einer Mitteilung, sich bei Kontrollen immer einen gültigen Dienstausweis von den Beamten zeigen zu lassen. „Sollten Sie Zweifel haben, dass es sich in Ihrem Fall nicht um echte Polizeibeamte handelt, sollten Sie unverzüglich den Notruf der Polizei unter 110 wählen.“

red

