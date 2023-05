Illegale Indoor-Plantage Polizei erklärt, was jetzt mit den 4500 Hanfpflanzen passiert

In dem ehemaligen Fabrikgebäude hat die Polizei am Dienstag eine riesige Hanf-Plantage ausgehoben.

Liebenburg. Was passiert eigentlich mit den 4500 Hanfpflanzen, die die Polizei am Dienstag in einer illegalen Indoor-Plantage entdeckt hat? Hier die Antwort: