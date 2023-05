Salzgitter: Falscher Handwerker stiehlt vierstellige Bargeldsumme

Salzgitter. Der Täter hat sich am Dienstag in Lebenstedt als Installateur ausgegeben, um angeblich Heizungen zu kontrollieren. Die Polizei warnt.

Die Salzgitteraner Polizei bittet um Hinweise zu einem falschen Handwerker, der am Dienstag einen Mann in Lebenstedt betrogen hat. (Symbolbild)

In Salzgitter ist am Dienstag ein Mann Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Betrüger als Installateur ausgegeben. Demnach klingelte der Täter gegen 10 Uhr an der Wohnungstür des Opfers im Wildkamp in Lebenstedt.

Er täuschte vor, die Heizkörper kontrollieren zu müssen. „Der angebliche Installateur wirkte auf den Geschädigten wie ein echter Handwerker, da dieser zur Tatzeit eine blaue Latzhose trug und entsprechende Messgeräte mitführte“, berichtet die Polizei.

In der Wohnung wies der Täter den Mann an, sämtliche Wasserhähne aufzudrehen und Heizkörperventile zu betätigen. Daraufhin verließ der falsche Handwerker kurze Zeit später die Räume. Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass Bargeld in einer niedrigen vierstelligen Höhe fehlte. Der Täter soll zirka 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein.

Die Salzgitteraner Polizei möchte erneut sensibilisieren: „Bitte lassen Sie niemals fremde Personen ohne einen zuvor von Ihnen erteilten Auftrag in ihre Wohnung. Insbesondere lassen Sie fremde Personen nicht alleine in den Räumen verweilen. Verwahren Sie Ihre Wertsachen an einem sicheren Ort auf. Sollten Ihnen Personen auffällig vorkommen, werden Sie gebeten, sich sofort mit ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung zu setzen.“

Salzgitter: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet und schädigt andere

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag in Salzgitter andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zudem kam es in einem Fall zu einer Berührung mit einem anderen Wagen. In einer Mitteilung schildert die Polizei, dass der Fahrer einem Zeugen auffiel.

Im Verlauf der Fahrt über die Neißestraße, die Peiner Straße, die Nord-Süd-Straße, Erzwäsche und Landstraße in Richtung Calbecht fuhr der Mann in Schlangenlinien, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und berührte schließlich einen anderen Pkw. Der hierbei verursachte Schaden liegt in einer niedrigen zweistelligen Höhe.

Die Polizei konnte den Fahrer überprüfen – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Geschädigte sollen sich mit der Polizei Gebhardshagen unter der Telefonnummer (05341) 867240 in Verbindung setzen.

