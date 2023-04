Tag der Arbeit Das ist am 1. Mai in Salzgitter geplant

„Ungebrochen solidarisch“ – unter diesem Motto ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in diesem Jahr zum 1. Mai auf. Am Tag der Arbeit gehen die Gewerkschaften wieder auf die Straße. In Salzgitter wird es eine Demonstration mit einer Kundgebung und einem Familienfest geben, berichtet die IG Metall Salzgitter-Peine in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung beginnt demnach um 10 Uhr mit einem Demonstrationszug vom Treffpunkt an der Kreuzung Neißestraße / Schützenplatz aus zur „alten Feuerwache“ im alten Dorfkern von Lebenstedt. Dort folgt um 11 Uhr die Kundgebung, heißt es weiter, und zwar mit Anja Piel, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB, als Hauptrednerin. Weitere Beiträge auf der Bühne kämen an diesem Tag von der Stadt Salzgitter, der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad sowie Jugend- und Auszubildendenvertretern von der Salzgitter Flachstahl GmbH, Volkswagen und MAN.

Familienfest mit Spielmobilen und Hüpfburg

Im Rahmenprogramm sind der Mitteilung zufolge Mitmachaktionen, Spielmobile sowie eine Hüpfburg geplant, um den Tag der Arbeit zum Fest für die ganze Familie zu machen. Auch kulinarische Spezialitäten, Informationsstände und Musik von der Silver Rockets Band werden angekündigt.

Bei der Kundgebung werde der DGB die „Herausforderungen der Zukunft unserer Arbeitswelt und Gesellschaft“ in den Mittelpunkt stellen. Aus dem Aufruf wird zitiert: „Gemeinsam setzen wir am Tag der Arbeit ein Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge.“ Weiterhin heißt es: „Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen. Unser Kampf für mehr Entlastung war erfolgreich. Die Energiepreisbremse und Einmalzahlungen an Beschäftigte, Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende gäbe es ohne uns nicht.“

Die Eröffnung übernimmt Salzgitters DGB-Stadtverbandsvorsitzende, Yasemin Rosenau von der IG Metall. „Bei der Kundgebung werden wir uns unter anderem für das Thema weltweite Abrüstung einsetzen. Das Ringen aller Seiten um diplomatische Lösungen im Ukraine-Krieg darf nicht nachlassen“, wird sie zitiert.

Lesen Sie mehr Artikel über Salzgitter und Umgebung:

Salzgitters Rat beschließt das „Energie-Monitoring“

Arztpraxis Cayci in Sehlde schließt zum Monatsende

Das ist der neue Gamedesign-Professor an der Ostfalia Salzgitter

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de