Salzgitters Rat beschließt das „Energie-Monitoring“

Ein „Energiemonitor“, wie es ihn am Eingang zum Bürgerbüro im Rathaus in Groß Ilsede gibt, es auch für Salzgitter geplant.

Der Streit um die Kosten für die Schmutzwasserkanalisation, die durch Flachstöckheim führt, war am Mittwoch Thema während der gerade mal 30-minütigen Sitzung des Rates. Während Kommunalaufsicht und Finanzministerium des Landes noch 43 Unbilligkeitsanträge der Einwohner prüfen, hat die Verwaltung den Fall längst selbst juristisch untersuchen lassen. Viele Flachstöckheimer wehren sich gegen die Anliegerbeiträge und wollen sich einen Klageweg offenhalten. Die Stadt ließ prüfen, ob ein Kompromissbeschluss des Rates von 2021 eine Lösung sein kann.

Das hat der Rat 2021 beschlossen

Das Ergebnis macht den Politikern, die auf eine Einigung gehofft haben, einen Strich durch die Rechnung. Anwohner hatten schon Mitte 2020 dagegen protestiert, dass sie sich an den Kosten beteiligen sollten. Den Rücken hatte ihnen Mitte 2021 der Ortsrat Südost gedeckt. Er hatte vorgeschlagen, die Summen sollten auf alle Salzgitteraner umgelegt werden, die Abwassergebühren zahlen müssen. Doch den Flachstöckheimern würde selbst diese Satzungsänderung nicht helfen, weil die Bauarbeiten an der Abwasserleitung im Stadtteil bereits beendet sind.

Von einer Reform würden also nur die Anwohner in Barum, Heerte, Salder und Lebenstedt profitieren, die noch mit einem Kanalausbau rechnen müssen.

Die Anwohner in Flachstöckheim setzen mit ihren Anträgen nur auf eine „sachlichen Unbilligkeit“, also auf die Annahme, dass der Rat die Satzung so nicht beschlossen hätte, wenn er die nun aufgetretenen Folgen seiner Entscheidung gekannt hätte.

Anwälte haben eine Satzungsänderung geprüft

Im Auftrag der Stadt hat eine Anwaltskanzlei aus Hannover die Rechtmäßigkeit einer zu ändernden Abwasserbeseitigungssatzung geprüft, sollten private Grundstücksanschlüsse künftig als Teil einer öffentlichen Einrichtung von allen Gebührenzahlern finanziert werden. In der Folge, so die Juristen, bedeute das, dass rund 16.800 Grundstücksanschlussleitungen durch einzelne Verhandlungen mit den Eigentümern zu erwerben wären. Ob jedoch in jedem Fall eine Einigung erzielt werden könne, sei nicht abzuschätzen.

Eine Satzungsänderung halten die Juristen aber für „rechtlich nicht zulässig“. Die Stadt empfiehlt dem Rat daher, eine Veränderung der Abwasserbeseitigungssatzung abzulehnen. Eine längere Debatte blieb aus. Einzig Linken-Fraktionschef Hermann Fleischer meldete sich zu Wort. Er erklärte, der Ratsbeschluss von 2021 werde von der Partei abgelehnt- Es gebe derzeit „Wichtigeres“ als Kanalanschlussgebühren, sagte er vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges.

Die Bildung einer Zukunftsregion

Weiteres Thema der Sitzung war der Abschluss eines Kooperationsvertrags zur Bildung der „Zukunftsregion SüdOstNiedersachsen“. Die Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg wollen gemeinsam mit den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sowie dem Regionalverband Großraum Braunschweig und der Allianz für die Region ein Bündnis schmieden. Sie planen, sich beim Förderprogramm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ bewerben. Der Rat stimmte einmütig zu.

Vom „Energie-Monitoring

Die Stadt hat empfohlen, ein „Energie-Monitoring“ einzuführen. Damit lässt sich übersichtlich zeigen, wie viel „grüner“ Strom vor Ort eingespeist wird, welchen Anteil er am Strommix hat und wie sich der Verbrauch am Ende verteilt.

Der Rat stimmte mehrheitlich zu, lehnte aber einen Änderungsantrag der Gruppe Grünen/„Partei“ ab. Sie hatte gefordert, Monitore für beide Rathäuser Salzgitters zu installieren, um das „Monitoring“ sichtbar zu machen. Damit könnten die Kosten des Vorhabens gefördert werden. Ercan Kilic (FDP) sprach von einem „Schaufensterantrag“.

Bund gibt keine Zuschüsse

Schlechte Nachrichten teilte Baudezernent Michael Tacke mit. Nach seinen Angaben hat der Bund Zuschüsse für die Erneuerung von Sporthallen an den Berufsbildenden Schulen Fredenberg (BBS), den Grundschulen Lichtenberg und der Waldschule, der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lebenstedt und der Amselstiegschule sowie für die Grundsanierung des Schlossgebäudes in Salder abgelehnt. Somit werde die Stadtverwaltung diese millionenschweren Vorhaben in den Jahren 2023 und 2024 nicht umsetzen.

