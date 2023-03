Neue Räume für Hausaufgabenhilfe in Lebenstedt

Mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland schaffen einer Studie zufolge den Schulabschluss nicht. „In Salzgitter sind mehrere hundert Kinder betroffen. Angesichts dieser alarmierenden Situation haben sich das Wohnungsunternehmen TAG und der gemeinnützige Bildungsträger Bildungshelden zusammengetan, um etwas dagegen zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung von TAG Wohnen. Das Unternehmen fördere die Bildungshelden bereits mit Wohnraum und finanziellen Hilfen. Letzte Woche wurden der Mitteilung zufolge nun unter der Schirmherrschaft des früheren Bundesfinanzministers Hans Eichel zwei TAG-Wohnungen als Bildungsräume eingeweiht.

Beide Unternehmen kooperierten schon seit 2020 in Salzgitter, wo Bildungshelden an fünf Standorten in der Stadt rund 600 Kinder betreue. Alle Räume würden von der TAG kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nun setzen beide laut Mitteilung ihre Zusammenarbeit in neu erschlossenen Räumen fort. „Der Neue Mühlenweg 7 ist bereits seit 2015 in Jumpers-Hand“, heißt es. Benachteiligte Kinder aus dem Viertel Lebenstedt-Reppnische Straße würden hier von der Organisation Jumpers gefördert. „Täglich können jetzt in den neu erschlossenen Räumen rund 60 Kinder unterstützt werden“, heißt es. Den nach eigenen Angaben 25.000 Euro teure Umbau habe die Firma auf eigene Kosten realisiert.

Studierende der Technischen Universität Braunschweig betreuen Kinder

Die Kinder würden hier ab sofort individuell nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten gefördert. Jumpers fördere bereits seit einiger Zeit Kinder und Jugendliche in deren Räumen mit Hausaufgabenhilfe. Sie könnten kostenfrei an Freizeitaktivitäten, aber auch an der Lernförderung teilnehmen. Gruppen von drei bis vier Kindern würden nun von Studierenden der Technischen Universität Braunschweig betreut, die sich um ihre individuelle Förderung kümmerten. Die Kinder erhielten der Mitteilung zufolge auch emotionale und soziale Unterstützung.

Bei der Einweihung erklärte laut Mitteilung Einrichtungsleiter Markus Gruner von Jumpers: „Letztlich geht es darum, die Chancen der Kinder für die Zukunft zu stärken. In einer Arbeitswelt, in der demnächst nur noch qualifizierte Facharbeiter bestehen können, kann die Förderung nicht früh genug einsetzen“. Das konnte auch Samir Roshandel aus seiner Arbeit der Bildungshelden bestätigen: „Wir wollen Bildungsarmut da bekämpfen, wo sie entsteht: in den Wohnquartieren. Werden wir nicht aktiv, wir sich die Quote der Schulabbrecher weiter erhöhen.“

red

