Engelstedt. Am Samstagmittag hat in Engelstedt eine Waschmaschine gebrannt. Die Feuerwehr Salzgitter musste drei Personen aus dem Haus retten.

Die Feuerwehr im Einsatz in Salzgitter Engelstedt.

Feuerwehr Salzgitter Feuerwehr Salzgitter: Kellerbrand in Engelstedt

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes in Salzgitter Engelstedt gerufen. Laut des Einsatzleiters brannte im Keller eines Wohnhauses in der Reitwiese eine Waschmaschine. Die Einsatzkräfte löschten den Brand.

Im Haus befanden sich auch noch drei Personen, die durch das verrauchte Treppenhaus das Haus nicht verlassen konnten. Die Personen wurden über Fluchthauben aus dem Gebäude gerettet. Es wurde keiner verletzt.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Bleckenstedt, die Freiwillige Feuerwehr Engelstedt und die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter.

Weitere Nachrichten aus Salzgitter lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de