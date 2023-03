Salzgitter-Bad. Eine Salzgitteraner Kult-Band feiert die eigene Geschichte. Zum 55-jährigen Bestehen machten „Jimmy and the Scamps“ Party in Salzgitter-Bad.

55 Jahre feierte die Band Jimmy and the Scamps in der Kniki von ihrem Charme haben die Musiker nichts eingebüßt.

Kult-Band Salzgitters Band „Jimmy and the Scamps“ feiert 55-Jähriges

Es war ein unglaubliches Szenarium, das sich am Freitagabend in der Kniestedter Kirche abspielte. Die Band „Jimmy and the Scamps“ feierte ihr 55-jähriges Bühnendebüt und ihre Fans bejubelten sie, als seien die Musiker dem Jungbrunnen entsprungen.

Beat ohne Schnickschnack

Alte und junge Hasen lassen die Musik der 60er aufleben

200 Fans kommen

Doch wie es sich für Vollblutmusiker gehört, machten sie es spannend. Zunächst trat die befreundete Band „The Classic Shadows“ auf. Die Stimmung unter den rund 200 Gästen war wie ein brodelndes Fass der Erwartungen.

Ehemalige und Gründungsmitglieder feiern mit

Eigens zum Konzert der „Scamps“ angereist war Muff Mc June Muffi, der ehemalige Bassist, der seit 2022 mit seiner Familie auf Gran Canaria lebt. Dann wurden die Gründungsmitglieder auf die Bühne gerufen. Noch einmal auf der Bühne zu stehen, machte sie aber nicht sprachlos, sondern entlockte den Altmusikern den Kommentar: „Es fühlt sich an, als würden wir gleich wieder loslegen“.

Wer zur Band gehört

Von der Ursprungsband ist noch Schlagzeuger Lothar Korff bei Auftritten dabei. Fans kennen die Band, die sich 1965 gründete unter „The Seconddarys“. Damals waren die Bühnenprofis zwischen 14 und 18 Jahre alt. Zu dem heutigen Bandnamen führte ein Blitzgedanke und der ist bis heute Kult: „Jimmy and the Scamps“. In der Originalbesetzung spielten Werner „Macki“ Welter (Sologitarre und Bandleader), Jürgen „Etze“ Makowski (Rhythmusgitarre), Dieter „Stui“ Hähnel (Bassgitarre), Günther „Jimmy“ Makowski (Sänger) und Günther „Günni“ Schüssler (Schlagzeug), den Korff später ersetzte. Seit 2011 spielen Christian Waschkowski, Wolfgang Fichtner, Harald Jordan und seit 2020 Bandleader Christian Dietzel.

Ihr Konzert war ein einschneidendes Erlebnis – musikalisch, emotional und von den Gästen her. Denn hier kamen gefühlt mehrere tausend Jahre Fangemeinde zusammen.

