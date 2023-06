Peine: Täter stehlen Baustellen-Maschine – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben gegen Mitternacht am Sonntag in der Hannoversche Heerstraße in Peine einen Baustellen-Stampfer von einem Transporter gestohlen. Das berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Der angefallene Schaden beträgt zirka 2800 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 05171 9990 entgegengenommen werden.

red

