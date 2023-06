Chlorgas-Alarm im Freibad Ilsede – Warnung an Bevölkerung

Ilsede. Im Freibad am Bolzberg in Ilsede/Gadenstedt gab es einen Notfall. Chlorgas trat aus. Es gab eine amtliche Warnmeldung.

Alarm im Freibad am Bolzberg: Chlorgas trat aus. Ilseder Bewohner wurden großflächig per Handy-Mitteilung gewarnt

Eine Warnmeldung auf Handys sorgt am Sonntagmittag bei Bewohnern der Gemeinde Ilsede für Unruhe: „Extreme Gefahr!“ heißt es dort. Die Ursache sei ein Gasaustritt.

Nähere Infos gibt es auf der Warnmeldungsübersicht des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. In Der Gemeinde Ilsede kam es zu einem Austritt von Chlorgas. Von einer giftigen Wolke ist die Rede. Sie ziehe in nordwestliche Richtung. Als betroffenes Gebiet wird ein Bereich rund um Ilsede, Gadenstedt sowie Bülten und Rosenthal gekennzeichnet.

Die Empfehlung an die Bevölkerung lautet, das betroffene Gebiet zu meiden, sowie keine brennenden Zigaretten wegzuschmeißen. Fenster und Türen müssen geschlossen gehalten werden.

Wir haben bei der zuständigen Feuerwehr-Leitstelle in Braunschweig nachgefragt und werden über die Lage aufgeklärt. Im Freibad am Bolzberg in Ilsede/ Gadenstedt ist Chlorgas ausgetreten. Die Gemeindefeuerwehr Ilsede rückte an. Vorsichtshalber wurde großflächig eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen. Doch mittlerweile sei die Lage wieder unter Kontrolle, das Problem ist behoben – eine unmittelbare Gefahr scheine derzeit nicht mehr zu bestehen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

