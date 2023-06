19-Jähriger im Kreis Peine bedroht und ausgeraubt

Ein 19-Jähriger ist am Freitagmorgen Opfer eines Rauberüberfalls geworden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein unbekannter Täter bedrohte und durchsuchte den jungen Mann und floh anschließend mit dessen Bargeld. Die Polizei hofft auf Hinweise.

In der Herrenfeldstraße in Vöhrum sprach der Täter den Angaben der Polizei zufolge den 19-Jährigen gegen 9.50 Uhr an. Er schüchterte ihn ein und drohte Schläge an, woraufhin sich das Opfer freiwillig durchsuchen ließ. Der Unbekannte stahl daraufhin 1300 Euro aus der Geldbörse des 19-Jährigen und flüchtete fußläufig in Richtung Parkgelände.

Der Beschreibung zufolge trug er einen weißen Hoodie der Marke „Nike“ sowie eine schwarze Hose. Er sprach hochdeutsch, hatte eine schlanke Gestalt und wird auf eine Körpergröße von zirka 178 bis 182 cm geschätzt. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 999 0.

