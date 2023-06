Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Salzgitter – Verletzte

Ein 70-jähriger Autofahrer hat auf der Wiesenstraße in Salzgitter-Bad am Freitagnachmittag die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei am Samstag berichtet. Er übersah eine Autofahrerin, woraufhin die beiden Wagen zusammenstießen. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Lkw fängt Feuer – fahrlässige Brandstiftung

Auf der Nord-Süd-Straße hat am Freitagmittag ein Lkw Feuer gefangen, nachdem Diesel aus einem Kanister im Laderaum des Fahrzeuges ausgelaufen war. Die Einsatzkräfte konnte die Flammen löschen. Laut Angaben der Feuerwehr besteht der Verdacht auf eine fahrlässige Brandstiftung. Eine entsprechende Strafanzeige wurde eingeleitet.

Verdacht auf bandenmäßigen Ladendiebstahl

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße An der Erzbahn ist es am Freitag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge verließen drei weibliche Beschuldigte das Geschäft, ohne den angefallenen Betrag von 788 Euro zu zahlen. Die Sicherheitskameras zeichneten die Tat auf. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass eine Bande hinter dem Diebstahl stecken könnte und leitete eine Strafanzeige ein.

Geldbörse weg – 400 Euro gestohlen

Ein unbekannter Täter hat am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr beim Aldi-Nord auf der Breslauer Straße einem 59-Jährigen die Geldbörse, samt 400 Euro und diversen persönlichen Unterlagen gestohlen. Laut Polizeiangaben öffnete der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment den Rucksack-Trolley des 59-Jährigen und griff zu. Sollte jemand die Tat beobachtet haben, Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

