Straßensperrung Kreis Peine: Straßensperrung in Broistedt ab Dienstag

In Broistedt im Kreis Peine kann es kommende Woche zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen (Symbolfoto).

Broistedt. Weil die Landesbehörde für Straßenbau am Dienstag und Mittwoch in der Bahnhostraße in Broistedt das Brückengeländer saniert, kommt es zu Sperrungen.