Überschlag und Alkoholfahrt: Gleich mehrere Unfälle in Salzgitter

Salzgitter. In der Nacht von Donnerstag und Freitag gab es gleich zwei Unfälle auf der Braunschweiger Straße in Salzgitter. Das ist geschehen.

In der Donnerstagnacht haben sich mehrere Unfälle in Salzgitter ereignet. Wie die Polizei Salzgitter bekannt gab, kam in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad zunächst ein 82-Jähriger gegen 20 Uhr von der Straße ab. Er überfuhr nach links den Bordstein und prallte gegen eine Leitplanke aus Beton. Daraufhin überschlug sich das Auto.

Der Fahrer verletzte sich dabei nur leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden: Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro.

Betrunken mit dem Auto in Salzgitter unterwegs

Kurz nach Mitternacht geschah dann laut Polizei ein weiterer Unfall. Ein 53-jährige Frau kam ebenfalls auf der Braunschweiger Straße nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, touchierte die Leitplanke und krachte gegen einen Baum.

Bei der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Frau einen Blutalkoholwert von 0,53 Promille hatte. Sie ordneten ein Blutprobe an und stellen den Führerschein der Fahrerin sicher. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 11.000 Euro.

