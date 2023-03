ESC 2023: Israels Beitrag – Noa Kirel mit "Unicorn“

Berlin Nora Kirel vertritt Israel mit "Unicorn“ beim ESC 2023 in Liverpool, einen Song mit hohem Wow-Faktor. Alles über Sängerin und Lied.

Es ist wieder soweit: Im Mai findet der 67. ESC statt. Diesmal aber nicht im Gewinnerland, sondern in Liverpool.

ESC 2023: Alle Infos zum Song Contest in Liverpool

Platz da, hier kommt Noa Kirel. Ein Hingucker, besser: Hinhörer. "Unicorn" heißt der Song, mit dem die Sängerin Israel in Liverpool beim Eurovision Song Contest (ESC) vertritt: Ein facettenreiches Stück mit eingängigem Refrain. Gute Popmusik, wobei man man auch andere musikalische Einflüsse heraushören kann, etwa R’n’B.

Mit nicht mal 22 Jahren (im April hat sie Geburtstag) gehört die Frau aus der Nähe von Tel Aviv schon zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ihre Musikvideos werden auf YouTube millionenfach abgerufen.

Israels ESC-Beitrag: Mitreißend, musikalisch ausgereift

Den Israelis genügt es nicht, dabei zu sein – sie wollen gewinnen. Das Auswahlverfahren begann früh, im vergangenen Jahr – und mit beträchtlichem Aufwand. Nachdem eine Castingshow 2022 einen Künstler nach oben spülte, der sich nicht für das ESC-Finale qualifizierte, überließ man die Entscheidung diesmal einer Fachjury.

Die ging keine Experimente ein, sondern mit Noa Kirel auf Nummer sicher. Schließlich wird sie häufig im Radio gespielt, ist im ganzen Land bekannt und dürfte auch vor großem Publikum eine gute Performance hinlegen. Einerseits ein Lied mit hohem Wow-Faktor. Andererseits: nicht unverwechselbar israelisch. Sie könnte auch Schweden vertreten.

Noa Kirel hat bereits vier Mal den MTV Europe Music Award gewonnen. Der ESC ist nicht ihr Durchbruch. Aber er könnte sich als Trampolin erweisen, so wie bei der italiienischen Band Måneskin, die 2021 den ESC gewann und heute weltweit erfolgreich ist.

ESC 2023: Noa Kirel singt "Unicorn"

In Noa Kirels Lied geht es um eine Frau. Er soll Frauen weltweit Mut geben, sich besonders zu fühlen, so einzigartig zu sein wie das Einhorn – der Titel des Songs. Der Song erschien auch am Weltfrauentag – inklusive Musikvideo.

Wer kein Englisch versteht, hat es leicht. Denn dann wird einem der seichte Text, in dem es um die Kraft des Einhorns geht, nicht bewusst. Besser, man lässt sich vom Klangteppich treiben. Immerhin, ein schönes Wortspiel findet man im Song. Achten Sie darauf: "I’m feminine, feminine – femininal." Phänomenal.

Mancheiner wird sich fragen, warum Israel überhaupt teilnehmen darf; oder ob es wie Australien von einer Ausnahmeregelung profitiert. In Wahrheit ist nicht die Geografie entscheidend. Teilnehmen kann jedes Land, das in der Europäische Rundfunkzone liegt, also Mitglied der Europäischen Rundfunkunion ist.

So erfolgreich war Israel zuletzt beim Eurovision Song Contest

Israel ist erst seit 1973 beim Grand Prix dabei und gewann ihn bereits vier Mal – doppelt so oft wie Deutschland, das 1956 Gründungsmitglied war. Der letzte israelische Sieg ist erst fünf Jahre her. 2018 in Lissabon sang sich Netta mit "Toy" zum Sieg.

Jahr Act Titel Platz 2017 Imri I Feel Alive 23 2018 Netta Toy 1 2019 Kobi Marimi Home 23 2021 Aden Alene Set Me Free 17 2022 Michael Ben David I.M Finale verpasst

Die Buchmacher führen Noa Kirel aktuell auf Platz fünf. Man kann sie zum erweiterten Favoritenkreis zählen. Wie so oft bei Israel und dem ESC.

