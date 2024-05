Der Schlossplatz in der Braunschweiger Innenstadt fotografiert am 30. März 2024. Am Sonntag treten dort Tim Bendzko, die Braunschweiger Band Silent Radio, Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters Braunschweig sowie The Mix + Underrock aus dem inklusiven Dorf Neuerkerode auf. (Archivfoto) © FMN | Joschka Büchs