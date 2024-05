Braunschweig. 50 Fahrzeuge rollen durch die Stadt und stoppen für eine Zwischenkundgebung am Bohlweg. Was steckt dahinter?

Eigentlich sollte der Bohlweg erst ab 19 Uhr am Samstagabend für die Aufbauarbeiten der Großkundgebung am Sonntag für den Verkehr gesperrt werden. Aufgrund einer weiteren Demonstration kommt es nun bereits am Samstagnachmittag zu einer Teil-Sperrung für den Autoverkehr zwischen Dankwardstraße und Georg-Eckert-Straße. Sie steht im Zusammenhang mit einem Autokorso, der aus 50 Fahrzeugen besteht und seit 14 Uhr durch Braunschweig rollt und für eine Zwischenkundgebung am Bohlweg hält.

Es handelt sich um eine angemeldete Veranstaltung unter dem Titel „Für den Erhalt des Mittelstandes“. Ob dies das primäre Ziel der Teilnehmer ist, ist fraglich. Die Plakate der Wagen am Bohlweg zeugen von breiter gestreuten politischen Interessen. Aus Lautsprechern tönen Forderungen nach sofortigen Neuwahlen. Auf einem Banner steht „Unser Land wird nicht re*giert, sondern ruiniert“. Die Polizei schätzt die Anzahl der Teilnehmer auf 100.

Der Bohlweg wird voraussichtlich noch bis 18.30 Uhr auf einer Spur gesperrt bleiben. Der Autokorso hat sich inzwischen auf dem Burgplatz und dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz positioniert. Die Zwischenkundgebung soll um 17 Uhr stattfinden. Gegen 18 Uhr setzt sich der Autokorso zum Endpunkt der Demo, dem Gewerbegebiet in Rautheim, weiter in Bewegung.

Angemeldet wurde die Demo durch eine Privatperson. Zwischenfälle habe es bisher nicht gegeben.

Der Bohlweg ist am Samstagnachmittag wegen eines Autokorsos gesperrt. © FMN | Privat

