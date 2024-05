Braunschweig. Wer außer dem Ministerpräsidenten alles dabei ist, und auf welche Straßensperrungen Sie sich einstellen müssen.

Braunschweig macht sich am kommenden Sonntag, 26. Mai, mit einer großen Kundgebung stark für die Demokratie und feiert den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Auf dem Schlossplatz gibt es ab 15 Uhr ein rund vierstündiges Programm mit Musik, Reden und Interviews.

Angekündigt haben sich der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum, Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft. Darunter: Christian Dahlheim, Vorsitzender des Vorstandes der Volkswagen Financial Services AG, Jens-Uwe Freitag, Vorstandsvorsitzender BS Energy, Daniela Nowak, Vorsitzende des Betriebsrates des Volkswagen Werks Braunschweig, der evangelische Landesbischof Christoph Meyns sowie Sabine Dreßler, Oberkirchenrätin im Referat für Menschenrechte der Evangelischen Kirche Deutschlands.

Braunschweiger Musiker und Tim Bendzko gestalten das Musikprogramm

Musikalische Gäste sind die Braunschweiger Band Silent Radio, Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters Braunschweig, die gemeinsam mit dem Vokalensemble am Braunschweiger Dom unter Leitung von Domkantorin Elke Lindemann auftreten, sowie The Mix + Underrock aus dem inklusiven Dorf Neuerkerode. Auch ein prominenter Popstar wird zur Kundgebung auf der Bühne stehen: der Sänger Tim Bendzko, der aktuell im Fernsehen in der Erfolgsshow „Sing meinen Song“ zu sehen ist. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur Sicherheit aller Teilnehmenden bitten die Organisatoren, Gegenstände, die ein Sicherheitsrisiko bergen, zu Hause zu lassen.

Das sind die Sperrungen für die Braunschweiger Kundgebung

Es wird einige verkehrstechnische Besonderheiten rund um die Kundgebung geben, daher empfehlen die Organisatoren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen.

Aufgrund der Aufbauarbeiten wird der Bohlweg auf der Schlossseite in Fahrtrichtung Steinweg ab Samstag, 19 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Für die Kundgebung wird der Bohlweg ab Sonntag, 14 Uhr, bis 20 Uhr ab Steinweg, John-F.-Kennedy-Platz sowie Georg-Eckert-Straße ab Ackerhof für den Verkehr gesperrt.

Die Braunschweiger Verkehrsgesellschaft stellt den Bus- und Tramverkehr in der Zeit von zirka 13.30 bis 20.30 Uhr für die Haltestellen „Georg-Eckert-Straße“, „Rathaus“ und „Schloss“ ein. Alternativrouten werden von der BSVG bereitgestellt.

Parkhaus erweitert Öffnungszeiten zur Kundgebung in Braunschweig

Das Parkhaus „Schloss-Arkaden“ wird am Versammlungstag über die Ein- und Ausfahrt Georg-Eckert-Straße geöffnet sein. Die Öffnungszeiten werden auf 11 bis 20 Uhr erweitert.

Zusätzliche Gastronomie auf dem Braunschweiger Schlossplatz

Die Veranstaltung soll ein Zeichen für Zusammenhalt und demokratische Werte setzen. Daher steht das gemeinsame und friedliche Miteinander im Fokus. Die vorhandene Gastronomie entlang des Bohlwegs kann auch während der Veranstaltung genutzt werden. Darüber hinaus wird es vor Ort zusätzliche Essens- und Getränkestände geben.

Unterstützer der Braunschweiger Kundgebung

Die Kundgebung wird initiiert und unterstützt von Volkswagen AG, Volkswagen Financial Services, Hoffmann Filter, BS Energy, Braunschweig Stadtmarketing, Braunschweig Zukunft, Braunschweigische Landessparkasse, Nord/LB, Öffentliche Versicherung Braunschweig, Veolia Deutschland, Jochen Staake Stiftung, Arbeitsausschuss Tourismus Braunschweig, Baugenossenschaft Wiederaufbau, Braunschweiger Baugenossenschaft, Siemens, Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig, Wandt Spedition Transportberatung sowie Eckhardt Vermögensverwaltungsgesellschaft und wird veranstaltet von Undercover.

