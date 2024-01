Braunschweig. Ein breites Bündnis an Organisationen, Verbänden und Parteien ruft für Samstag zur Kundgebung gegen AfD und Rechtsextremismus auf.

In vielen Städten bundesweit haben bereits am vergangenen Wochenende Zehntausende von Menschen mit Demonstrationen ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Für kommenden Samstag, 20. Januar, ist auch in Braunschweig eine Kundgebung geplant: um 14 Uhr auf dem Schlossplatz.

Organisiert wird die Kundgebung gemeinsam vom Stadtschülerrat und den Jusos Braunschweig. Motto: „Kein Fußbreit dem Faschismus - nie wieder ist jetzt!“ Der Sprecher des Stadtschülerrats, Atakan Koçtürk, erklärt gegenüber unserer Redaktion: „Wir positionieren uns klar gegen jegliche Form von Rassismus, Diskriminierung und Angriffen auf Grund- und Menschenrechte.“ Es handele sich um eine Kundgebung gegen „die faschistische Ideologie der AfD und der Werteunion“.

Es sei an der Zeit, gemeinsam für eine offene, inklusive, demokratische Gesellschaft einzustehen, so der Sprecher. Er betont: „Flaggen und Schilder sind ausdrücklich erwünscht, um unsere gemeinsame Ablehnung gegen rechtsextreme Ansichten zu symbolisieren“.

Breites Bündnis unterstützt die hiesige Kundgebung

Ein breites Bündnis an Verbänden, Organisationen und Parteien unterstützt die Veranstaltung: Die „Omas gegen Rechts“ sind ebenso dabei wie der Asta der TU Braunschweig, das Bündnis gegen Rechts, das Haus der Kulturen und die Gewerkschaften Verdi, DGB und GEW. Auch Die Linke, die SPD und Bündnis 90/Die Grünen gehören zu den Unterstützern, die Seebrücke Braunschweig, der Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen und weitere örtliche Organisationen und Initiativen. Auch auf der Seite der Propstei Braunschweig findet sich ein Aufruf zur Teilnahme von der „Kirche für Demokratie - gegen Rechtsextremismus Niedersachsen“ (IKDR).

Hintergrund sind Enthüllungen über Geheimplan zur Vertreibung

Hintergrund der Protestveranstaltung sind die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv in der vergangenen Woche: Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer planten demnach hinter verschlossenen Türen die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland: von Menschen mit Migrationshintergrund und Andersdenkende. Das Treffen soll im November in Potsdam stattgefunden haben.

In den vergangenen Tagen haben bereits viele tausend Menschen in Berlin, Potsdam und weiteren Städten für den Erhalt der Demokratie demonstriert. Allein zur Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin kamen laut Veranstaltern und Polizei rund 25.000 Menschen. Teilnehmer trugen laut Medienberichten Plakate mit Slogans wie „Bunt statt braun“, „Es ist Zeit, die Demokratie zu verteidigen“, „Wehrhafte Demokratie“, und „Stoppt die Brandstifter. Stoppt die AfD“.

Die Parteiführung der AfD in Berlin hatte in den vergangenen Tagen versucht, zu beschwichtigen und die Bedeutung des Treffens herunterzuspielen. Alles sei „vollständig im Einklang mit dem Grundgesetz“, so ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel gegenüber „ZDF heute“. Zugleich wird der Bundestagsabgeordnete René Springer zitiert mit der X-Meldung: „Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen.“