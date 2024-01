Braunschweig. Der CDU-Kreisvorsitzende Carsten Müller reagiert auf Kritik an seiner Partei im Zusammenhang mit der Demo gegen Rechtsextremismus.

Zur großen Kundgebung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie mit rund 15.000 Menschen am Samstag wehten über dem Braunschweiger Schlossplatz viele Fahnen – von Verdi, GEW, Awo, SPD, Grünen, Jusos, Gewerkschaft der Polizei und etlichen mehr. Was auffiel: Die CDU war nicht sichtbar. In unserer Leserschaft hat dies zu einigen kritischen Kommentaren gegenüber der CDU geführt. Der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Carsten Müller will das so nicht stehen lassen.