Braunschweig. Das Großevent auf dem Schlossplatz in Braunschweig läuft. Alle Entwicklungen in Echtzeit notieren wir hier.

15.50 Uhr: Direkt nach Kornblum folgt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Er betont, dass ein Großteil der niedersächsischen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg aus Geflüchteten bestand. Das Europa geeint ist, sei ein großes Glück, das wir uns nun nicht nehmen lassen dürften.

Bei der Demokratie-Kundgebung auf dem Schlossplatz in Braunschweig erklärt Weil, dass wir uns unsere demokratischen Errungenschaften keinesfalls nehmen dürfen. © FMN | Peter Kleinschmidt

15.45 Uhr: Braunschweigs Oberbürgermeister Kornblum tritt auf die Bühne. Hier ein Auszug seiner Rede:

„Falls es noch jemanden gibt, der zweifelt, dass die Mehrheit hinter dem Grundgesetz steht - hier gebt ihr, die Mehrheit eine Antwort. Hier steht die Mitte der Gesellschaft, hier steht die Mehrheit der Gesellschaft. Wir verteidigen unsere Werte, unsere Demokratie gegen wahnhafte Deportationsfantasien und Partygröhler auf Sylt. Hier stehen wir, vereint, stark und überzeugt, als Demokraten und Europäer. Wir sind für eine Welt, in der jeder leben kann, wie er möchte, jeder lieben kann, wie er möchte. Hier in Braunschweig. Eintracht gibt es nur in Vielfalt.“

15.30 Uhr: Drei Generationen, ein Anliegen: Die Familie Höhne/ Geisler will zeigen, dass ihnen das Grundgesetz wichtig ist. Opa Willi sagt: „Wir wollen Gesicht zeigen!“

Drei Generationen: Enkel, Eltern, Großeltern - Nadine Höhne, Brigitte und Willi Geisler, Marten, Emily und Maja Höhner auf dem Schlossplatz. © FMN | FMN

15.20 Uhr: Silent Radio macht den Auftakt! Die Braunschweiger Kultband betritt die Bühne mit der Eurovision Fanfare als Intro. Anschließend: „Heroes“ von David Bowie. Der Song „Here comes the rain again“ wird heute nicht gespielt, um kein schlechtes Omen zu bringen. Stattdessen ein Cover von Rihannas „Umbrella“.

Die Braunschweiger Kultband macht den Auftakt am Sonntag. © FMN | Denise Rosenthal

15 Uhr: Die Veranstaltung beginnt! Tausende Menschen werden bei der Kundgebung für ein starkes Europa erwartet. Eine von ihnen ist Hanna Stöckmann-Wrede. Sie ist Pfarrerin im Ruhestand, in der Gemeinde „Die Brücke“ tätig. Sie sagt: „Viele Entwicklungen in der Welt ängstigen mich. Daher ist es wichtig, für die Demokratie einzustehen.“

Hanna Stöckmann-Wrede, Pfarrerin in Ruhestand - war in der Gemeinde „Die Brücke“ © FMN | Denise Rosenthal

14.45 Uhr: Kleine Info am Rande: Links neben den Fahrradständern bei der Stadtbibliothek sind von den Veranstaltern mobile Toiletten aufgestellt worden.

Tausende Menschen werden am Schlossplatz erwartet. Die Veranstalter haben an alles gedacht. © FMN | Denise Rosenthal

14.32 Uhr: Die Prognose gibt Entwarnung - Besucher der Kundgebung werden den Rednern und Musikern wohl trockenen Fußes lauschen können. In rund einer halben Stunde geht‘s los.

14.15 Uhr: Kaum rätseln wir hier über den Regen, wird aus der Spekulation eine Tatsache. In Braunschweig hat es angefangen, leicht zu regnen.

14.14 Uhr: Es grummelt am Himmel. Eine kleine Gewitterzelle zieht durch den Landkreis Wolfenbüttel, verrät der Blick auf das Radar des Portals kachelmannwetter. Ob es auch in Braunschweig zu relevantem Niederschlag kommt, ist bisher unklar. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 32 Prozent.

13.50 Uhr: Der Aufbau begann bereits gestern Abend. Die Zelte einer Jobmesse wichen der Bühne der Europa-Kundgebung.

13.41 Uhr: Aus der Wirtschaft haben sich unter anderem Christian Dahlheim, Vorsitzender des Vorstandes der Volkswagen Financial Services AG, Jens-Uwe Freitag, Vorstandsvorsitzender BS Energy und Daniela Nowak, Vorsitzende des Betriebsrates des Volkswagen Werks Braunschweig, angekündigt. Von der evangelischen Kirche sind Braunschweigs Landesbischof Christoph Meyns sowie Sabine Dreßler, Oberkirchenrätin im Referat für Menschenrechte der Evangelischen Kirche Deutschlands dabei.

13.24 Uhr: Autofahrer aufgepasst: Über die Georg-Eckert-Straße ist das Parkhaus „Schloss-Arkaden“ erreichbar. Heute öffnet das Parkhaus bis 20 Uhr. Die Veranstalter empfehlen grundsätzlich die Anreise zu Fuß oder per Fahrrad.

Tim Bendzko, die Braunschweiger Band Silent Radio, Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters Braunschweig sowie The Mix + Underrock aus dem inklusiven Dorf Neuerkerode treten am Sonntag auf. Aus der Politik ist unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf der Liste der Redner zu finden. © FMN | Joschka Büchs

12.48 Uhr: Die Veranstaltung geht bis voraussichtlich 19 Uhr. Wer mag, kann sich eine Stulle schmieren und einpacken. Allerdings gibt es bei der Kundgebung auch ein Angebot an Speisen und Getränken, verspricht der Veranstalter.

12.30 Uhr: In weniger als drei Stunden startet das Programm. Aus der Politik werden Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) sprechen. Anfang des Monats war Weil bereits in Wolfsburg auf einer Bühne - und betonte, wie sehr er einen „Dexit“, also einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, verurteilen würde. Kornblum ist seit 2021 Oberbürgermeister der Löwenstadt.

Sonderfolge: So stellt sich Oberbürgermeister Kornblum Braunschweig in 10 Jahren vor 5NACH5 - Der Daily-News Podcast

11.15 Uhr: Wer sich mit Bussen oder Trams der BSVG auf den Weg zum Schlossplatz machen will, sollte beachten, dass es ab zirka 13.30 Uhr zu Umleitungen kommt. Nördlich des Schlossplatzes enden die Tram-Linien 1, 2 und 3 am Hagenmarkt. Die Bahnen aus Richtung Süden stoppen am John-F.-Kennedy-Platz und werden zur Linie 3, die in die Weststadt fährt. Aus der Weststadt kommend werden die Fahrzeuge der Linie 3 zu Bahnen der Linien 1 und 2.

Die Stadtbahnlinie 5 fährt ab der Endhaltestelle Turmstraße regulär bis zur Haltestelle Friedrich-Wilhelm-Straße und von dort über den John-F.-Kennedy-Platz zum Hauptbahnhof. Zurück geht es in umgekehrter Reihenfolge. Die Stadtbahnlinie 4 wird am Sonntag regulär durch die Buslinie 412 ersetzt. Die Busse werden normal nach Fahrplan verkehren.

Ein Pendelbus wird zwischen den Haltestellen Rathaus und John-F.-Kennedy-Platz verkehren. Am Rathaus fahren die Pendelbusse von der Bus-Haltestelle in der Dankwardstraße ab. Vom John-F.-Kennedy-Platz kommend halten die Busse an der Haltestelle „Rathaus“ am Bussteig in der Wilhelmstraße (Haltestelle der Linie 420).

Alle aktuellen Informationen gibt es auf bsvg.net.

11 Uhr: Soundcheck! Rockmusik erschallt laut aus den Boxen. Der Sound ist gut. Auftreten werden Tim Bendzko, die Braunschweiger Band Silent Radio, Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters Braunschweig sowie The Mix + Underrock aus dem inklusiven Dorf Neuerkerode.

Gegen Mittag ist der Soundcheck für Tim Bendzko an der Reihe. © FMN | Joschka Büchs

9.56 Uhr: Erinnern Sie sich noch an die Großkundgebung auf dem Schlossplatz im Januar? Die hatte bei der CDU Braunschweig im Vorfeld für Unmut gesorgt. Die Veranstalter hatten neben der AfD auch die CDU nicht gefragt, ob sie die Veranstaltung unterstützen wollte. Jedoch sei zu erwähnen, dass die Veranstalter keiner Partei eine explizite Einladung ausgesprochen hatten. Wie dem auch sei: Am heutigen Sonntag steht die CDU auf der Liste der Unterstützer. Damit sind alle Ratsfraktionen vertreten - bis auf die der Alternative für Deutschland. Warum die AfD fernbleibt, hat unser Kollege Joschka Büchs aufgeschrieben.

Organisatoren und einige der Unterstützer der großen Demokratie-Kundgebung in Braunschweig: v.l.n.r. (hinten) Fabienne Deckow, Tobias Huwe, Heiko Klostermann, Carsten Krebs, Jörg Meyer, Tobias Hoffmann, Florian Bernschneider, Volker Lang, Michael Schacke v.l.n.r. (vorne) Ulrike Neumann, Ingo Lippmann, Thorsten Kornblum, Rilana Sandelmann, Karsten Ziaja. © FMN | Sascha Gramann, Undercover

9.06 Uhr: Apropos Bohlweg: Gestern rollte ein Autokorso durch die Innenstadt. Wer dahinter steckte, lesen Sie hier.

9 Uhr: Wer zur Demo anreisen will, sollte am besten zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen. Der Bohlweg wird zwischen 14 und 20 Uhr ab Steinweg, John-F.-Kennedy-Platz gesperrt. Auch die Georg-Eckert-Straße ab Ackerhof ist in dem Zeitraum nicht befahrbar.

8.25 Uhr: Guten Morgen! Heute ist der Tag der Kundgebung „Gemeinsam für Demokratie“ auf dem Schlossplatz in Braunschweig. Wir berichten in Echtzeit über alle Entwicklungen.

21.45 Uhr: Der Schlossplatz hat in der Vergangenheit auch Demonstrationen beherbergt, beispielsweise die Bauernproteste. 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es im Januar bei einer Kundgebung, nachdem bekannt wurde, dass es ein Treffen rechtsextremer und AfD-Politiker in Potsdam gegeben hatte, bei dem ein „Masterplan zur Remigration“ vorgestellt wurde. Einen Stream und die Impressionen der Großdemo sehen Sie hier. Die Redaktion macht für den heutigen Samstagabend Schluss. Bis morgen!

21 Uhr: Die Kundgebung hat das Ziel, für Zusammenhalt und demokratische Werte in unserer Gesellschaft einzustehen. Gedanken dazu hat sich Sänger Tim Bendzko, der auftreten wird, vorab in einem exklusiven Interview mit unserer Zeitung gemacht

19.45 Uhr: Der Aufbau läuft. Schon ab 20 Uhr werden die Busse der Linie 420 ab Hauptbahnhof direkt zur Haltestelle Rathaus umgeleitet. Stadteinwärts entfallen somit die Haltestellen Campestraße, John-F.-Kennedy-Platz und Schloss.

18.30 Uhr: Guten Abend! Am morgigen Sonntag berichten wir über die Kundgebung „Gemeinsam für Demokratie“. Diese startet um 15 Uhr. Vorher werfen wir einen Blick auf die Gäste, Anreise und Hintergründe der Veranstaltung. Apropos Anreise: Für die Aufbauarbeiten wird der Bohlweg auf Schlossseite in Richtung Steinweg bereits heute Abend in Richtung Steinweg gesperrt. Alle musikalischen Acts, Redner und Gäste sowie weitere Informationen zum Besuch der Veranstaltung haben wir hier zusammengefasst.

