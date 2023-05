Regionalbahn prallt vor Hamburg gegen Baugerät

Tostedt. In Bleckede werden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sechs Personen verletzt. Der Polizei-Überblick.

Eine Regionalbahn mit rund 60 Fahrgästen ist in der Nacht zum Dienstag bei Tostedt (Landkreis Harburg) gegen ein Baugerät geprallt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen sagte. Jedoch sei ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden.

Bei der verunfallten Bahn handelt es sich demnach um einen Zug des Betreibers Metronom auf der Strecke von Bremen nach Hamburg. Im dortigen Regionalverkehr könne es in den kommenden Stunden dementsprechend zu Einschränkungen kommen. Fernzüge seien von dem Unfall nicht betroffen. Weshalb sich das zur Schieneninstandhaltung eingesetzte Gerät zum Zeitpunkt der Fahrt auf den Schienen befand, war zunächst unklar.

Brand in Mehrfamilienhaus in Bleckede – sechs Leichtverletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Montagabend in Bleckede (Landkreis Lüneburg) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Der Mieter der Wohnung, in der das Feuer entstand, war zu diesem Zeitpunkt nicht Zuhause, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Demnach ist bislang unklar wie es zu dem Brand kam.

Der Sachschaden werde auf rund 250 000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses mussten anderweitig untergebracht werden. Sechs Menschen wurden durch den Rauch leicht verletzt. Sie konnten laut Polizei noch vor Ort versorgt werden.

