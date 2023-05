Niedersachsen: Tote Ente und Vogel an Weidezaun festgebunden

Oldenburg. In Oldenburg ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Bei Uelzen fuhr ein 18-Jähriger einen Wolf an. Der Blaulicht-Überblick.

Ein Weidezaun ist in der Dämmerung der untergehenden Sonne zu sehen. In Oldenburg sind zwei verendete Tiere an einem solchen Weidezaun gefunden worden. (Symbolbild)

Eine Ente und einen kleinen Vogel haben Unbekannte mit Kabelbindern und einem Fahrradschloss an einen Weidezaun befestigt. Die alarmierte Polizei fand die Tiere am Sonntag am Großen Bornhorster See in Oldenburg tot vor, wie sie mitteilte.

Ob die Tiere bereits verendet waren, als sie angebunden wurden oder dort erst im Anschluss starben, habe nicht mehr festgestellt werden können. Äußerliche Verletzungen hätten die Tiere nicht gehabt. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die verendeten Tiere. Und die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Sie sucht nach Zeugen.

Auto kollidiert bei Uelzen mit Wolf

Ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag bei Uelzen mit einem Wolf zusammengeprallt. Das Tier erlag seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-Jähriger hatte die Bundesstraße 4 mit seinem Pkw befahren, als in Höhe Hoystorf der Wolf die Straße überqueren wollte. Das Tier wurde schwer verletzt und erlag schließlich seinen Verletzungen. Das Tier wurde einer Wolfsberaterin übergeben. Das Auto wurde leicht beschädigt.

