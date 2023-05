Braunschweigerin um Handtasche beraubt – Polizei stellt Täter

Braunschweig. Einer Seniorin wurde am Himmelfahrtstag die Handtasche geklaut. Zudem: Unbekannter schlägt auf Autoscheibe ein und entwendet Geld auf Flohmarkt.

Am letzten Donnerstag wurde einer 88-jährigen Seniorin aus Braunschweig die Handtasche gestohlen (Symbolbild).

Am Nachmittag des Himmelfahrtstages wurde eine 88-jährige Braunschweigerin Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin war auf dem Ligusterweg im Schwarzen Berg unterwegs, als sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte und im Vorbeifahren ihre Handtasche, in der sich persönliche Gegenstände und die Geldbörse befanden, entriss. Anschließend flüchtete der Täter auf seinem Fahrrad in Richtung Warnekamp, wie die Braunschweiger Polizei mitteilt.

Durch den Raub verletzte sich die Braunschweigerin leicht an der Hand. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Täter kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe zum Tatort ausmachen. Er ist der Polizei bereits bekannt gewesen. Bei einer Durchsuchung des 39-jährigen Täters wurden Gegenstände aufgefunden, die offensichtlich nicht ihm gehörten. Laut Polizeiangaben machte er zur Herkunft widersprüchliche Angaben.

Täter ist der Polizei aufgrund weiterer Straftaten bekannt

Die Polizeikräfte fanden im Rahmen weiterer Ermittlungen in einem Unterschlupf weitere Gegenstände, die vergangenen Straftaten zugeordnet werden konnten. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er ist nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Unter den aufgefundenen Gegenständen befinden sich laut Polizei auch solche, die nicht ihren rechtmäßigen Besitzerinnen oder Besitzern zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Handtaschen und Tragetaschen. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Taschen ebenfalls von Diebstählen stammen, die möglicherweise nicht angezeigt wurden. Diesbezüglich bittet die Kriminalpolizei, dass sich mögliche Geschädigte, unter der Rufnummer (0531) 476-2516 beim Kriminaldauerdienst melden.

Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und entwendet Geld

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Sonntagmorgen auf einem Flohmarkt auf dem Gelände der Markthalle unmittelbar vor dem Gartencenter Nordharz. Ein Verantwortlicher des Flohmarktes legte einen hohen vierstelligen Betrag in zwei blau-grauen Taschen hinter den Beifahrersitz seines VW-Busses und verschloss das Fahrzeug. Als er nur wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Tür der Beifahrerseite eingeschlagen und das Bargeld entwendet wurde, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter oder den Verbleib der blau-grauen Taschen geben können. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 476 2516.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de