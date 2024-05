Braunschweig. Zukunftspläne von Eintrachts Hoffmann, Westernhagen in Hannover und Straßenausbaubeiträge in Braunschweig – die Regions-News des Tages.

Als alles vorbei war, musste sich Ron-Thorben Hoffmann erstmal in die Arme seiner Eltern legen. Der Keeper von Eintracht Braunschweig war nach dem hart erkämpften 1:0-Sieg über Wehen Wiesbaden „komplett leer. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Emotionen“, sagte er. Gerade hatte er mit den Blau-Gelben das geschafft, was vor einigen Monaten viele nicht mehr für möglich gehalten hatten: den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Und der 25-Jährige hatte daran einen Mammutanteil.

Marius Müller-Westernhagen ist auch Jahrzehnte nach seinem Karrierehöhepunkt noch ein Mann für die Primetime. Wenige Augenblicke vor 20.15 Uhr hebt sich am Sonntag der blaue Vorhang in der ZAG-Arena. Gleißend, von mehreren Scheinwerfern beleuchtet, macht der in hellem Anzug und hellen Schuhen gekleidete Deutschrocker erst einen höflichen Knicks und marschiert dann mit Mikroständer die Bühne auf und ab. Das röhrende „Alphatier“ startet mit sieben Musikern und drei Sängerinnen in einen erstklassigen musikalischen und druckvollen Abend.

Überraschung bei den Straßenausbaubeiträgen: Bei der Vorstellung des Haushalts der Stadt Braunschweig hat Oberbürgermeister Thorsten Kornblum die zeitnahe Abschaffung der Beiträge angekündigt. Im Juni soll die Abschaffung im Rat der Stadt beschlossen werden.

Eines der ältesten Teilstücke des Braunschweiger Ringgleises steht vor dem großen Umbau. Am Westbahnhof soll ein Engpass verschwinden. Erste Pläne zeigen, wie das Ringgleis dort nach dem Umbau aussehen soll.

Drei Städte in unserer Region müssen sich bei einem geplanten Radschnellweg ins Zeug legen, sonst verfällt eine Millionen-Zusage des Bundesverkehrsministeriums. Das erfuhr unsere Zeitung. Es geht um den geplanten Radschnellweg Braunschweig – Wolfenbüttel – Salzgitter-Thiede.

