Radfahrer unter Auto eingeklemmt – Polizei Gifhorn sucht Zeugen

In Gifhorn kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Bereits am vergangenen Mittwoch, 17. Mai, kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße 66 im Landkreis Gifhorn. Dabei wurde ein 68-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Er war zwischen Isenbüttel und Ausbüttel unterwegs als er von einem Ford Ranger erfasst und in der Folge unter dem Auto eingeklemmt wurde. Der Radfahrer wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend mit seinen schweren Verletzungen in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen nach, befuhr die Kreisstraße zum Unfallzeitpunkt möglicherweise ein LKW in entgegengesetzte Richtung. Den Fahrer oder Fahrerin des LKW sucht die Polizei Meine als Zeuge des Unfalls. Andere Zeugen und Hinweisgeber zu dem Unfall sollen sich ebenfalls unter (05304) 9123-0 bei der Polizei Meine melden.

Unfallflucht am Golfclub Gifhorn

Der zweite Unfall, zu dem Zeugen gesucht werden, ereignete sich am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz des Golfclubs Gifhorn am Wilscher Weg. Der 72-jährige Geschädigte hatte seinen grauen Audi Q3 gegen 9.30 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Als er gegen 14.30 Uhr wieder losfahren wollte, musst er eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger feststellen, wie die Polizei Gifhorn mitteilt.

Der Verursacher oder die Verursacherin hatte den Unfall nicht angezeigt, sondern den Ort unerlaubt verlassen. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 980-0 entgegen.

