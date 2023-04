Neustadt am Rübenberge. Der tödliche Unfall bei Neustadt am Rübenberge wirkt nach. Wie können solche Kollisionen auf Bahnübergängen verhindert werden?

Neustadt am Rübenberge: Eine Kerze steht am Bahnübergang, an dem am 23. April ein Auto von einem Regionalzug erfasst worden war. Bei dem Unfall waren drei junge Menschen gestorben. Nach Polizeiangaben waren sie trotz geschlossener Halbschranken auf den Bahnübergang gefahren.

Niedersachsen-News So will die Deutsche Bahn Unfälle an Bahnübergängen verhindern

Die Deutsche Bahn (DB) will unter anderem mit verstärkter Aufklärung die Zahl der Unfälle an Bahnübergängen weiter reduzieren. Die Bedeutung des Andreaskreuzes und der Sicherungsanlagen seien vielen Verkehrsteilnehmern leider nicht oder nicht richtig bekannt, sagte ein Bahnsprecher der dpa.

„Wie im Straßenverkehr, gelten auch an Bahnübergängen klare Regeln. Rot heißt Stopp, ebenso wie geschlossene Voll- oder Halbschranken“, betonte der Sprecher. „Zudem verleiten Leichtsinn und Ungeduld manch einen zu riskanten Aktionen.“

Noch kein neuer Ermittlungsstand bei tödlichem Unfall bei Neustadt am Rübenberge

Am frühen Sonntagmorgen war ein 22-Jähriger in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) trotz geschlossener Halbschranken auf einen Bahnübergang gefahren. Sein Auto wurde von einem Regionalzug erfasst. Der Fahrer und zwei 20 und 22 Jahre alten Frauen, die mit im Auto saßen, kamen ums Leben. Die Ermittlungen seien „in vollem Gange“, noch gebe es aber keine Ergebnisse, sagte eine Polizeisprecherin noch am Montag. Nach Polizeiangaben war das Auto trotz geschlossener Halbschranken auf den Bahnübergang gefahren. Eine Unfallkommission sollte zeitnah tagen und die Unfalldaten auswerten.

Ein Unfallschwerpunkt sei der Bahnübergang in Neustadt nicht, sagte die Polizeisprecherin. Im Zeitraum von 2018 bis 2020 habe es dort vier Unfälle gegeben, allesamt mit leichteren Folgen. Auch die Halbschranke habe nicht zu Verwirrung geführt.

Nach dem Zusammenstoß nahe Neustadt am Rübenberge schleifte der Zug das Autowrack noch mehrere Hundert Meter mit. (Archivbild) Foto: TNN / dpa

Nach Angaben des Bahnsprechers könnte der Großteil der Bahnübergangsunfälle durch richtiges Verhalten vermieden werden. Gemeinsam mit einer Vielzahl an Partnern habe man daher die Kampagne „Sicher drüber“ gestartet.

Zahl der Unfälle an Bahnübergängen ist zurückgegangen

Die Zahl der Unfälle an Bahnübergängen ist dem Sprecher zufolge zwischen 1995 und 2021 allerdings bereits um mehr als drei Viertel gesunken. Demnach gab es im Jahr 2021 insgesamt 139 Unfälle an den Bahnübergängen der Deutschen Bahn, 1995 waren es noch 603 Kollisionen. Die technisch und nicht technisch gesicherten Bahnübergänge wiesen eine vergleichbare Unfallhäufigkeit auf.

In den vergangenen Jahren hat die Bahn nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Gemeinden und Eigentümern der Straßen bereits viele Bahnübergänge beseitigt. Alternativ wurden teils Brücken oder Unterführungen gebaut. Seit 1950 wurde die Zahl der Kreuzungen zwischen Schiene und Straße demnach mehr als halbiert. Wenn es bei Anlagen vermehrt zu Unfällen kam, seien diese vorrangig beseitigt beziehungsweise mit Technik ausgestattet worden, sagte der Sprecher.

Im Jahr 2021 gab es bundesweit noch 15.971 Bahnübergänge, davon rund 2000 in Niedersachsen. Dies sei die niedrigste Zahl an Bahnübergängen in der Geschichte der Deutschen Bahn AG, hieß es von dem Unternehmen.

dpa

