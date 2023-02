Auto gerät auf A7 unter Sattelzug: 49-Jähriger schwer verletzt

Ein 49-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) seitlich unter einen Sattelzug geraten und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war nach dem Unfall in der Nacht zum Dienstag noch ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Für die anschließenden Aufräumarbeiten blieb die A7 rund um die Werretalbrücke in Fahrtrichtung Hannover etwa sechs Stunden lang gesperrt. Grund für die lange Sperrung war auslaufender Betriebsstoff aus dem Lkw, der sich auf der abschüssigen Fahrbahn über drei Spuren verteilt hatte. Pünktlich zum Berufsverkehr konnte die Polizei die Strecke um 5 Uhr wieder freigeben.

Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 25 000 Euro. Das Auto habe einen Totalschaden erlitten.

Explosion in Scheune im Emsland: 300.000 Euro Schaden

Eine Scheune in Schapen (Landkreis Emsland) ist in der Nacht zum Dienstag vollständig abgebrannt. Das Feuer habe das gesamte freistehende Gebäude betroffen und aufgrund von gelagerten Gasflaschen eine Explosion verursacht, teilte die Polizei am frühen Dienstag mit. Altöl sorgte zudem für eine starke Rauchentwicklung.

Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Sachschaden liege bei etwa 300.000 Euro, unter anderem weil Landwirtschaftsfahrzeuge in der Scheune beschädigt wurden. Wie es zu dem Feuer kam, blieb zunächst unklar.

22-jähriger Brandstifter in Bad Zwischenahn ermittelt

Ein 22-jähriger Brandstifter hat in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) mehrere Brände gelegt und ist nun geschnappt worden. Der Täter hätte am Sonntag und Montag insgesamt fünf Brandstiftungen begangen, die allerdings schnell entdeckt und so zügig gelöscht werden konnten, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit. Mittels Videoaufzeichnungen sei der 22-Jährige ermittelt und anschließend in Gewahrsam genommen worden.

dpa

