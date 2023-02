40-jähriger Autofahrer tödlich bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südheide (Landkreis Celle) ist ein 40-jähriger Mann am Samstagabend tödlich verletzt worden. Der Autofahrer kam laut Polizeiangaben von Sonntag mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn der Landstraße 240 ab und prallte frontal gegen einen Baum. Trotz sofortiger Versorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort starb der 40-Jährige noch am Unfallort. Die Ursache des Unfalles war zunächst unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Im Rahmen des Einsatzes war die Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Polizei misst 5,5 Promille bei 54-jährigem Mann

Die Polizei hat bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Lüneburg bei einem 54-jährigen Mann einen Alkoholwert von 5,5 Promille gemessen. Der Mann war laut Polizeiinformationen von Sonntag vor der Atemalkoholkontrolle länger unter Beobachtung und hatte nicht unmittelbar vor dem Alkoholtest getrunken. Obwohl die Polizei regelmäßig hohe Alkoholwerte misst, sei dies kein alltägliches Ergebnis. „Das ist schon sehr weit oben“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presseagentur.

Da der 54-Jährige laut Polizei noch normal laufen und sprechen konnte, wurde er nicht für eine Ausnüchterung mit auf die Wache genommen. Wegen der Gewalt gegen seine 47-jährige Frau wurde der 54-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung des Paares verwiesen und darf diese für acht Tage nicht mehr betreten. Zuvor hatte er seiner Frau mehrmals mit Händen und Fäusten ins Gesicht geschlagen.

Karambolage mit vier Autos auf Supermarktparkplatz

Eine 72-jährige Frau hat auf einem Supermarktparkplatz in Wilhelmshaven insgesamt vier Autos in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am Sonntag mitteilte, verlor die 72-jährige Unfallverursacherin am Samstag die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr sei schwindelig gewesen, sodass sie Gas- und Bremspedal verwechselte.

Die Frau schob mit ihrem Auto ein Fahrzeug halb aus der Parklücke und rammte ein weiteres Auto, hieß es. Der gerammte Pkw wurde gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Zwei der Autos seien durch den Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro aus.

21 Leihwagen brennen auf Firmenparkplatz

Auf dem Parkplatz einer Autovermietung in Rotenburg (Wümme) haben in der Nacht zum Sonntag 21 Leihwagen gebrannt. Es handelte sich um Pkw und Transporter, darunter auch Elektrofahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wurde auf etwa 500 000 Euro geschätzt. Zur Brandursache ermittele man in alle Richtungen, Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Ein politischer Hintergrund liege aber höchstwahrscheinlich nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. dpa

