Hannover. Lange Zeit galten die Konzerte der Rockstars als ausverkauft. Doch nun sind viele Tickets wieder legal verfügbar. Aus diesem überraschenden Grund.

Wenige Künstler haben in den vergangenen Monaten einen solchen Hype bei der Ankündigung ihrer Konzerte ausgelöst wie AC/DC. Binnen weniger Minuten verkauften die australischen Rockmusiker im Februar für ihre „Power Up“-Europatour Hunderttausende Tickets. Auch die Zusatzkonzerte waren schnell ausgebucht. Vorerst, wie sich jetzt zeigt, denn für viele Shows gibt es nun wieder Karten, unter anderem für die beiden Veranstaltungen in Hannover am 31. Juli und 4. August. Ganz legal und ohne Preisaufschlag.

United Promoters mit Sitz in München, der AC/DC-Tourneeveranstalter, teilt auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass mit dieser Taktik dem Schwarzmarkt entgegengewirkt werden soll. „Wir geben immer mal wieder kleinere Häppchen in den Verkauf, so dass Verkäufer überteuerter Karten hoffentlich keine Chance haben“, heißt es. Das gelte auch für die Shows in Gelsenkirchen, München, Dresden und Hockenheim. Mittlerweile seien manche dieser Kontingente aber zum Teil wieder verkauft. Nur für Hannover noch nicht. Wie unsere Zeitung herausgefunden hat, verlangen manche Schwarzmarktverkäufer durchaus das Dreifache des Kartenpreises.

Keine Aufstockung in Hannover: Kapazität bleibt bei 75.000

Von Hannover Concerts erfahren wir, dass die Gesamt-Zuschauerkapazität bei den beiden AC/DC-Shows in Hannover nicht aufgestockt wird, es also bei maximal 75.000 Zuschauern bleibt, die pro Konzert dabei sind. 2010 waren es zwar einmal 80.000 Menschen, die beim Konzert auf dem Messegelände dabei waren. Damals sei es aber sehr eng gewesen auf dem Platz. Seitdem fanden alle Shows, auch die von Eminem und Guns N‘ Roses, vor 75.000 Menschen statt. Und in diesem Jahr wird es genauso sein. Das bedeutet aber auch, dass bei der ersten Verkaufsrunde nur etwa 90 Prozent der Karten angeboten wurden.

Bei Eventim kosten Tickets für die beiden Hannover-Konzerte 152,85 Euro. Der Golden Circle vorne an der Bühne bleibt ausverkauft, aber für den Normalpreisbereich sind nun wieder Karten verfügbar.

