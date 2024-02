Hannover. In kurzer Zeit waren 150.000 Karten für die beiden Shows von AC/DC in Hannover vergriffen. Der Schwarzmarkt blüht. Wir geben einen Überblick.

Der Handel mit AC/DC-Tickets geht auch Tage nach dem offiziellen Verkauf am Freitag und Samstag weiter. Keine anderthalb Stunden dauerte es, da gab es für das heiß ersehnte Konzert der australischen Rocklegenden am Mittwoch, 31. Juli, auf dem Messegelände Hannover keine Karten mehr. Etwa einen knappen Tag brauchte es, bis auch die Zusatzshow am Sonntag, 4. August, ausverkauft war. 150.000 Karten binnen weniger als 24 Stunden weg – die Resonanz auf die beiden Konzerte ist gigantisch.

Für den Schwarzmarkt ist solch eine Euphorie natürlich Gold wert. Bei Ebay werden die Tickets, die die Käufer zwar schon erworben, aber in den meisten Fällen noch nicht zugesendet bekommen haben, aktuell zu horrenden Preisen verkauft. Wir geben einen kleinen Überblick.

Verkäufer wollen bei Ebay fast das Dreifache für AC/DC-Tickets in Hannover haben

Derzeitiger Spitzenreiter bei dem Online-Marktplatz ist ein Angebot eines Verkäufers aus Hagen, der zwei Tickets für die AC/DC-Show am 4. August im Golden Circle, also mit Plätzen direkt vor der Bühne, veräußern möchte. Normalpreis: 180,25 Euro. Er bietet zwei Karten für 999 Euro an. Ein Aufschlag von fast 280 Prozent, also fast das Dreifache. Einen ähnlich hohen Aufschlag gibt ein Verkäufer aus Schöppenstedt an, der für ein Normalpreis-Ticket am 4. August 420 statt gut 150 Euro haben möchte. Ein Verkäufer aus Haiger verkauft zwei Golden-Circle-Karten für 800 Euro, immerhin noch ein Plus von 220 Prozent.

Doch es gibt auch faire Angebote mit geringen Aufschlägen: So hat ein Verkäufer aus Baden-Württemberg drei Normalpreis-Tickets für 470 Euro eingestellt. Im Vergleich zu den Normalpreis-Beträgen von gut 150 Euro nur ein Aufschlag von etwas mehr als einem Prozent. Wer bei den AC/DC-Shows im Sommer in Hannover also unbedingt dabei sein möchte und auf inoffiziellen Wegen noch unbedingt ein Ticket ergattern möchte, sollte vorsichtig sein, ob und wo er zuschlägt.

